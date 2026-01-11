Alles zu oe24VIP
Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dien
© APA/HANS KLAUS TECHT

Volkspartei

Landeshauptfrau trinkt jetzt keinen Alkohol mehr

11.01.26, 16:15
Teilen

Die ÖVP-Landeshauptfrau macht eine Ansage - und das in aller Klarheit. 

Auf Instagram zeigte sich Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler politisch und auch privat.

Edtstadler
© APA

"Sagen was ist..."  

In ihrem neuen Video-Format "Sagen was ist..." sprach Edtstadler nicht nur über Politik, sondern überraschte mit der einen oder anderen privaten Anekdote.

Seit 5. Jänner 

Edtstadler gestand bei Kaiserwetter vor malerischen Schneekulissen in ihrem Video, dass sie seit 5. Jänner keinen Alkohol mehr trinkt. Sie beteiligt sich am sogenannten "dry january" (ein Jänner ohne Alkohol).

Karoline Edtstadler
© APA/MAX SLOVENCIK

"Ich schlafe besser"

Die Landeshauptfrau erklärte ihren Verzicht und zog eine positive Bilanz. "Ich schlafe besser, fühle mich erholter." Weiter sagte sie: "Es fällt mir sehr leicht, aber man muss sich sehr oft erklären." Dass man sich oft erklären müsse, wenn man keinen Alkohol trinke, mahnte Edtstadler als Problem in der Gesellschaft an.

