Landeshauptfrau trinkt jetzt keinen Alkohol mehr

Auf Instagram zeigte sich Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler politisch und auch privat.

In ihrem neuen Video-Format "Sagen was ist..." sprach Edtstadler nicht nur über Politik, sondern überraschte mit der einen oder anderen privaten Anekdote.

Edtstadler gestand bei Kaiserwetter vor malerischen Schneekulissen in ihrem Video, dass sie seit 5. Jänner keinen Alkohol mehr trinkt. Sie beteiligt sich am sogenannten "dry january" (ein Jänner ohne Alkohol).

Die Landeshauptfrau erklärte ihren Verzicht und zog eine positive Bilanz. "Ich schlafe besser, fühle mich erholter." Weiter sagte sie: "Es fällt mir sehr leicht, aber man muss sich sehr oft erklären." Dass man sich oft erklären müsse, wenn man keinen Alkohol trinke, mahnte Edtstadler als Problem in der Gesellschaft an.