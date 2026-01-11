Während Seminar: Lawine erfasste Tourengeher

Der 37-jährige Oberösterreicher konnte noch seinen Airbag auslösen.

Beim Abgang einer Lawine am Osthang des Gennerhorns (1.734 Meter) in der Salzburger Osterhorngruppe ist am Sonntag ein Tourengeher mitgerissen und zum Teil verschüttet worden. Der 37-jährige Oberösterreicher konnte noch seinen Airbag auslösen. Er hat sich am Knie verletzt und setzte kurz nach 11.00 Uhr einen Notruf ab. Da ein Bergretter den Lawinenabgang beobachtet hatte, eilte er dem Verletzten sofort zu Hilfe und begann mit der Erstversorgung des Mannes.

Bei der nahe gelegenen Diensthütte der Bergrettungsortsstelle Salzburg fand zum Unfallzeitpunkt gerade ein Lawinenseminar statt, weshalb sich etliche Einsatzkräfte dort aufhielten. Einige Retter stiegen zum Verletzten auf. Der Alpinist wurde in einer Vakuum-Matratze stabilisiert und in Richtung Genneralm zu einem Bereich abtransportiert, wo der Rettungshubschrauber Martin 10 landen konnte. Der Oberösterreicher wurde ins Krankenhaus Schwarzach im Pongau geflogen, informierte die Bergrettung am Sonntagnachmittag.

Der Lawinenwarndienst Salzburg hat am Sonntag für die Osterhorngruppe Lawinenwarnstufe zwei (mäßig) oberhalb der Waldgrenze ausgegeben. "Kammnaher Triebschnee kann an einigen Stellen bereits durch geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden", hieß es im Text. Unterhalb der Waldgrenze war die Lawinengefahr gering (Stufe 1).