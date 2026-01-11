Alles zu oe24VIP
Alkotest
© oe

Führerschein

Mit 2 Promille: Autofahrer krachte in Hauswand

11.01.26, 12:55
Die Polizei konnte den geflüchteten Lenker in der Nähe stellen. 

Ein völlig betrunkener Autofahrer ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Michaelbeuern (Flachgau) gegen eine Hauswand gefahren.

Der 21-Jährige und sein Beifahrer machten sich zu Fuß aus dem Staub, die Polizei wurde aber über einen E-Call alarmiert und griff die beiden wenig später in der Nähe des havarierten Wagens auf.

Die Beamten führten beim Lenker einen Alkotest durch, der einen Wert von 2,17 Promille ergab. Er musste den Führerschein abgeben.

