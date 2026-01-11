Polizei jagt diesen Rip Deal-Betrüger

Der Unbekannte soll zwischen 15 und 25 Jahre alt sein.

Wer kennt diesen jungen Mann? Er soll einen 31-Jährigen um mehrere Zehntausend Euro, die dieser in angebliche Kryptowährung angelegt hat, gebracht haben. Beamte des Landeskriminalamtes Wien ermitteln schon länger in einem Fall, bei dem ein 31-Jähriger Opfer eines sogenannten Rip Deals wurde.

Der Betrug soll bereits im Oktober 2024 über die Bühne gegangen sein. Der noch unbekannte Täter soll den 31-Jährigen damals kontaktiert und sich als ausländischer Investor ausgegeben haben.

Nach erfolgreicher Opferakquise leitete der Gesuchte schließlich den 31-Jährigen an einen angeblichen Geschäftspartner weiter, welcher das Opfer in betrügerischer Absicht zu einer Handlung verleitete. Nach dem abgewickelten Deal wurde der Kontakt seitens des Tatverdächtigen abgebrochen.

Von dem derzeit noch unbekannten Täter konnten Lichtbilder gesichert werden. Der Tatverdächtige mit Brille soll zwischen 15 und 25 Jahre alt sein, spricht perfektes Deutsch, ist übergewichtig und hat eine starke Krypto-Affinität. Sachdienliche Hin-weise, auch anonym, werden beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost unter der Telefonnummer 01-31310-62800 entgegengenommen.