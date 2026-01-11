Alles zu oe24VIP
17-Jähriger mit Messer attackiert: Täter auf der Flucht

Wien-Donaustadt

17-Jähriger mit Messer attackiert: Täter auf der Flucht

11.01.26, 12:07
Das junge Opfer musste ins Spital. 

Am Samtagabend kam es gegen 22 Uhr in der Donaustadt zu einer brutalen Messerattacke. Die alarmierten Beamten konnten beim Eintreffen einen verletzten 17-Jährigen im Bereich des Dr.-Adolf-Schäfer-Platzes auffinden.

Der Jugendliche gab an, kurz zuvor in Kagran unterwegs gewesen zu sein. Er soll dabei von zwei ihm Unbekannten, vermutlich ebenso Jugendliche, angesprochen worden sein.

Diese sollen ihn beschimpft haben. Als der 17-Jährige daraufhin flüchten wollte, wurde er von einem der beiden mit einem Messer im Oberschenkelbereich gestochen.

Eine eingeleitete Sofortfahndung nach den zwei Tatverdächtigen verlief vorerst negativ. Das Opfer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

