  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Drei Schwerverletzte

Frontal-Crash wegen Geisterfahrer auf A22

11.01.26, 11:25
Ein Pensionist (88) war mit seinem Wagen auf die Donauuferautobahn falsch aufgefahren. 

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Geisterfahrer sind am Samstagabend auf der A22 bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) drei Personen schwer verletzt worden.

Ein 88-jähriger Autolenker war von der S1 kommend auf die A22, Richtungsfahrbahn Stockerau, in die falsche Fahrtrichtung aufgefahren. Wenig später kam es zu einer Frontalkollision mit dem Auto eines 67-jährigen Lenkers, der Richtung Stockerau unterwegs war.

Der 88-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 67-Jährige und seine ebenfalls schwer verletzte 55-jährige Beifahrerin wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

