Wegen Fahrpreis: Kunde bedrohte Taxler mit Gewehr

Der betrunkene Fahrgast (54) holte die Langwaffe aus seinem Haus.

Ein 54-jähriger alkoholisierter Mann hat Freitagabend in Dornbirn zwei Taxifahrer nach einer Auseinandersetzung wegen des Fahrpreises mit einer Langwaffe bedroht. Der Mann hatte sich zuvor von einem Taxi nach Hause fahren lassen, ein zweiter Taxilenker überstellte seinen Wagen an dieselbe Adresse.

Dort angekommen kam es zu dem Streit. Nachdem der 54-Jährige die Waffe aus dem Haus geholt hatte, fuhren die Taxler davon und riefen die Polizei. Der Fahrgast wurde festgenommen.

Bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann nicht. Ein Alkoholtest verlief positiv. Er wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt.