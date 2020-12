Losglück für Weltmeister Frankreich und Deutschland in WM-Quali

EM-Gegner Niederlande gegen Türkei, Norwegen - Vizeweltmeister Kroatien in ausgeglichener Gruppe.

Weltmeister Frankreich und Deutschland haben bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) dankbare Gruppen erwischt. Frankreich trifft in Gruppe D auf die Ukraine, Finnland, Bosnien-Herzegowina und Kasachstan, Deutschland scheint mit Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein überhaupt das leichteste Los gezogen zu haben.

Das ergab die Auslosung der zehn Qualifikationsgruppen am Montag in Zürich. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Winter-WM. Die Gruppenzweiten müssen in die Play-offs um noch drei WM-Tickets mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern aus der Nations League.

Die Qualifikation wird im kommenden Jahr im März, September (jeweils mit drei Spieltagen), Oktober und November (jeweils zwei Spieltage) gespielt. Die Play-offs finden im März 2022 statt. Die Katar-WM war wegen der Hitze im Sommer am Persischen Golf von der FIFA in den Winter verlegt worden.

Die Niederlande, bei der EM nächsten Sommer Gruppengegner der ÖFB-Auswahl, hat in Gruppe G mit der Türkei und Norwegen zwei unangenehme Gegner. Die beiden weiteren EM-Konkurrenten Ukraine und Nordmazedonien dürfen sich wohl maximal Chancen auf Platz zwei und damit einen Platz im Play-off ausrechnen.

Europameister Portugal hat es mit den Gegnern Serbien und Irland schwieriger erwischt. Die neben der Österreich-Gruppe F der Papierform nach ausgeglichenste Gruppe ist die Gruppe H mit Vizeweltmeister Kroatien, Slowakei, Russland, Slowenien, Zypern und Malta. England spielt in der Gruppe I gegen Polen und Ungarn, das seit zwei Jahren ungeschlagene Italien in der Gruppe C gegen die Schweiz, Spanien trifft unter anderem auf Schweden und Griechenland. WM-Halbfinalist Belgien bekommt es mit Wales und Tschechien zu tun.