Mit Sommerreifen über Pass: Urlauber kracht in drei Autos

Der Sportwagen geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern

Die winterlichen Verhältnisse am Arlbergpass sind Samstagnachmittag dem 35-jährigen belgischen Lenker eines Sportwagens zum Verhängnis geworden. Als er talwärts in Richtung St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) fuhr, geriet das Fahrzeug - auf dem Sommerreifen und trotz Kettengebots keine Schneeketten montiert waren - ins Schleudern und kollidierte mit einem Kastenwagen. Anschließend touchierte der Flitzer noch zwei weitere Autos.

Der Belgier sowie seine 30-jährige Beifahrerin wurden verletzt und zum lokalen Arzt gebracht. Der 42-jährige rumänische Lenker des Kastenwagens wurde dagegen schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei. Die Arlbergstraße war für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt.