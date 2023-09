Mit diesem Militär-Trick schlafen Sie in zwei Minuten ein

Während manchen sofort die Augen zufallen, kämpfen viele Menschen mit Einschlafproblemen. Ein Trick der US-Armee soll helfen, binnen kürzester Zeit ins Land der Träume zu gelangen.

Müdigkeit können Soldaten im Gefecht gar nicht gebrauchen. In brenzligen Situationen nicht hellwach zu sein, kann über Leben und Tod entscheiden. Deshalb setzen Angehörige des US-Militärs auf eine bestimmte Methode, die einen in kürzester Zeit einschlafen lassen soll. Der Gedanke: Soldaten sollen dann, wenn es gefahrlos möglich ist, rasch Schlaf tanken können, um dann wieder fit und wach zu sein.

© Getty ×

Ausgedacht hat sich den Trick der US-amerikanische Leichtathletik-Trainer Lloyd C. "Bud" Winter bereits im Jahr 1981. Er erprobte seine Methode erfolgreich mit Piloten der US Navy. In seinem Buch "Relax and Win: Championship Performance" hat Winter ausführlich darüber geschrieben.

Und so funktioniert der Einschlaf-Trick:

Entspannen Sie Ihr Gesicht

Schließen Sie Ihre Augen und atmen Sie tief ein und aus. Entspannen Sie jeden Muskel in Ihrem Gesicht.

Lassen Sie Ihre Schultern fallen

Nachdem Ihr Gesicht entspannt ist, lassen Sie Ihre Schultern so weit wie möglich fallen. Dann entspannen Sie Ihren Ober- und Unterarm auf der einen Seite und dann auf der anderen.

Atmen Sie tief ein und aus

Entspannen Sie Ihre Brust und dann Ihren Bauch. Atmen Sie während dieses Prozesses ruhig und tief.

Entspannen Sie Ihre Beine

Fokussieren Sie sich auf Ihre Oberschenkel und entspannen Sie diese. Dann lassen Sie die Entspannung zu Ihren Unterschenkeln, Knöcheln und Füßen übergehen, bis sich Ihre Gliedmaßen fast "leblos" anfühlen.

Beruhigen Sie Ihren Geist

Versuchen Sie, für etwa 10 Sekunden an einen entspannenden Ort zu denken oder sich ein beruhigendes Bild vorzustellen, etwa einen Strand und das rauschende Meer. Wenn das nicht funktioniert, wiederholen Sie in Gedanken die Worte „Denk nicht“, um Ihren Geist zu beruhigen.

Diese Methode soll laut dem Buch in etwa sechs Wochen regelmäßiger Anwendung dazu führen, dass man innerhalb von 120 Sekunden einschläft. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Studien, die die Effektivität dieses spezifischen Tricks belegen, und er kann bei jeder Person unterschiedlich wirken.

Dennoch kann man grundsätzlich einige Dinge beachten, um seine Schlafqualität zu verbessern.

