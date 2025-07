Schlange versteckte sich in Spielzeugbagger

Die Feuerwehr rückte an und rettete das Reptil.

Schreck in Marchtrenk (OÖ): Eine rund 1,5 Meter lange Schlange suchte am Freitag Schutz vor der Hitze. Ausgerechnet im Inneren eines Spielzeugbaggers.

Die Familie entdeckte das Reptil im Garten und alarmierte die Feuerwehr. Andreas Müller von der Tierrettungsgruppe der FF Marchtrenk rückte an und barg die ungiftige Äskulapnatter. „Die Familie blieb ruhig und schaute fasziniert zu“, sagte Müller. Die Schlange wollte offenbar nicht freiwillig ausziehen und biss den Feuerwehrmann beim Bergevorgang dreimal in den Finger. Anschließend wurde sie in einen Schlangensack gesteckt und im Augebiet wieder freigelassen. Die Äskulapnatter ist in Österreich heimisch und für Menschen ungefährlich.