Zehntausende bei Feuerwehrbewerb in Mauerkirchen

Teamgeist, Disziplin und Einsatzfreude standen im Vordergrund.

Mehr als 1.000 Aktivgruppen und rund 750 Jugendgruppen nahmen am Wochenende beim oberösterreichischen Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Mauerkirchen (Bezirk Braunau) teil.

Zehntausende Gäste verfolgten die Bewerbe, bei denen Teamgeist, Disziplin und Einsatzfreude im Vordergrund standen. Sieger in der allgemeinen Klasse wurde eine Gruppe aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayr lobte das Engagement aller Generationen. Auch Feuerwehr-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) zeigte sich besonders von den Leistungen der Jugendgruppen beeindruckt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) gratulierte allen Siegergruppen. Der nächste Landesbewerb findet am 10. und 11. Juli 2026 in Andorf (Bezirk Schärding) statt.