Gratis-Urlaub im glücklichsten Land der Welt: Finnland verschenkt eine Woche Glück

Wer denkt, dass Glück reine Glückssache ist, liegt daneben. Denn die Finnen haben das Glücks-Rezept offenbar geknackt – und zwar zum achten Mal! Laut dem World Happiness Report ist Finnland auch 2026 das glücklichste Land der Erde. Nun will Finnland sein Geheimnis mit der ganzen Welt teilen.

Das Land der tausend Seen will sein Glück jetzt mit der ganzen Welt teilen. Und das Beste daran? Sie können eine von sechs exklusiven Reisen für zwei Personen gewinnen –komplett kostenlos! Wir verraten Ihnen, wie Sie zum „Happiness-Hacker“ werden und diesen Sommer im finnischen Lakeland abtauchen.

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Das Geheimnis der Finnen: Warum sind sie so glücklich?

Während der Rest der Welt im Hamsterrad rennt, setzen die Finnen auf eine Mischung aus Freiheit, sozialer Sicherheit und einer tiefen Verbundenheit zur Natur. Laut Heli Jimenez von Business Finland ist besonders das Finnische Lakeland das Herzstück dieser Glücksphilosophie. Es ist der Ort, an den sich die Einheimischen zurückziehen, um die Seele wirklich baumeln zu lassen.

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Die „7-Tage-Challenge“: Werden Sie zum Profi-Genießer

Vergessen Sie den Gardasee oder Como – das wahre Sommer-Paradies wartet im Norden. Unter dem Titel „Chill Like a Finn“ sucht Visit Finland jetzt sechs Paare, die im Juni 2026 eine Woche lang in die Kunst des Glücklichseins eingeweiht werden.

„In einer hektischen Welt geht es beim 'Chill Like a Finn' darum, die Balance wiederzufinden“, heißt es auf der Website. Das Programm ist ein Mindset-Training im wohl schönsten „Freiluft-Büro“ der Welt.

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Das erwartet die Gewinner der Reise:

Vollpension im Paradies: Eine Woche lang werden alle Kosten übernommen.

Action & Entspannung: Von Wild-Swimming in kristallklaren Seen über Wandern im Kolovesi-Nationalpark bis hin zu tiefenentspannten Sauna-Sessions.

Echtes Handwerk: Lernen Sie, wie man wie ein echter Finne „chillt“ – offline gehen, entschleunigen und die Natur wirken lassen.

So sichern Sie sich Ihren Platz im Glücks-Camp

Sie wollen dabei sein? Dann müssen Sie kreativ werden! Teilnehmen kann jeder, der über 18 Jahre alt ist und eine Begleitung hat (Partner, bester Freund, Kind oder sogar der nette Nachbar).

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In zwei Schritten zum Gratis-Trip:

Social Media Challenge: Erstellen Sie ein Video auf Instagram oder TikTok mit Ihrer Begleitung und zeigen Sie, warum Sie die perfekten Kandidaten für die Challenge sind. Formular ausfüllen: Registrieren Sie sich auf der offiziellen Website ChillLikeaFinn.com.

Wichtig: Die Bewerbungen schließen am 29. März 2026. Die Reise selbst findet im Juni statt – pünktlich zum finnischen Bilderbuch-Sommer.