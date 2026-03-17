Balkon & Terrasse frühlingsfit machen: So vertreiben Sie den Winter-Dreck im Nu

Endlich ist die Outdoor-Saison eröffnet! Doch bevor Sie den ersten Aperol auf Balkonien genießen können, wartet meist ein grauer Schleier aus Moos und Dreck. Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihren Außenbereich mit einfachen Hausmitteln frühlingsfit machen.

Der Frühling ist da und die Temperaturen steigen. Doch ein Blick nach draußen trübt die Vorfreude: Der Balkon oder die Terrasse befinden sich bei vielen noch im Winterschlaf. Aus den Fugen sprießt lästiges Unkraut und der Boden ist übersät von Laub, hartnäckigem Moos und fiesen Flecken. Schieben Sie den ungeliebten Frühjahrsputz nicht länger vor sich her. Mit dem richtigen System und ein paar Tricks aus Omas Putzkiste verwandeln Sie Ihre Terrasse blitzschnell in eine chillige Frühlings-Lounge.

Die richtige Vorbereitung

Bevor es richtig losgeht, heißt es: Platz schaffen. Räumen Sie alle Möbel, Blumentöpfe und Deko-Gegenstände weg. Nur mit einer freien Fläche schaffen Sie Platz für eine ordentliche Grundreinigung und kommen wirklich in jede noch so versteckte Ecke.

Von oben nach unten putzen

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Der absolute Profi-Trick beim Putzen: Arbeiten Sie sich immer von oben nach unten vor! Starten Sie also beim Geländer. Bei einem Metall-Geländer wirkt ein Spritzer Glasreiniger wahre Wunder und sorgt für schnellen Glanz. Bei einem Holz-Geländer ist Vorsicht geboten. Scharfe Reiniger sind tabu. Nutzen Sie stattdessen sanfte Methoden, um das Naturmaterial zu schonen.

Fegen Sie zudem den Dreck und die Blätter niemals einfach wild über die Brüstung. Niemand möchte den Winterdreck von oben auf seinem Kaffee-Tisch haben. Nutzen Sie lieber ganz klassisch Kehrblech und Handfeger.

Geniale Hausmittel für den Boden

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Nachdem der grobe Schmutz mit dem Besen entfernt wurde, geht es dem hartnäckigen Dreck an den Kragen. Heißes Wasser ist die Basis. Ein Schuss Allzweckreiniger im Eimer wirkt oft schon Wunder. Aber Achtung: Beim Balkonputz ist weniger oft mehr! Schrubber, Bürste und Muskelkraft sind meist verträglicher für die Umwelt als die chemische Keule. Ihr Boden ist trotz Schrubben noch fleckig? Dann greifen Sie zu diesen bewährten Mitteln aus dem Küchenschrank:

Steinböden & Fliesen

Mischen Sie Essigessenz mit Wasser (Verhältnis 1:10). Diese Lösung ist eine echte Wunderwaffe gegen Moos und Algen, die sich über den Winter auf Steinplatten ausgebreitet haben.

Echtholzböden

Echtholz-Planken lieben eine sanfte Kur. Lösen Sie etwas Schmierseife in warmem Wasser auf, das lässt das Holz wieder strahlen und pflegt gleichzeitig Ihre Balkonmöbel.

Extra-Glanz für Möbel

Die angerührte Schmierseifen-Lauge ist übrigens auch der perfekte Reiniger, um Ihre Balkonmöbel wieder zum Glänzen zu bringen. Haben Sie vergilbte Kunststoffstühle? Eine selbstgemachte Paste aus Wasser und Backpulver zieht den Grauschleier heraus und lässt sie wieder strahlen.

Jetzt müssen Sie nur noch die sauberen Möbel wieder nach draußen stellen, sich Ihr Lieblingsgetränk schnappen und die Füße hochlegen.