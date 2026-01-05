25.4.2026 - 1.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (25.4.2026 - 1.5.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus ist Ihnen gewogen und gibt Ihnen Gelegenheit, alles wieder ein bisschen leichter zu nehmen. Werden Sie nur nicht leichtsinnig, bleiben Sie fair!
- Gesundheit: Wenn Sie nicht eigensinnig handeln und Hilfe annehmen, machen Sie sich das Leben bestimmt leichter.
- Beruf: Seien Sie objektiv und hören Sie auf andere! Kompromisse sind diese Woche unvermeidlich.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Sie sollten jetzt unbedingt mehr aus sich herausgehen. Unter der Zwillinge-Venus braucht die Liebe viel mehr Kommunikation und geistige Flexibilität.
- Gesundheit: Von Sonntag bis Donnerstag sind Sie bestimmt gut drauf. Mehr für die Schönheit zu tun, wäre wichtig.
- Beruf: Eine pragmatische Haltung, diplomatisches Geschick und Kompromissbereitschaft sind gefragt.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Venus in Ihrem Zeichen lässt Ihr Liebesleben voll aufblühen. Bleiben Sie bis Montag cool und geduldig, Sie werden am Dienstag reich dafür entschädigt.
- Gesundheit: Venus unterstreicht auch Ihre Attraktivität. Perfekter Zeitpunkt, um sich wieder mal neu zu stylen.
- Beruf: Von Dienstag bis Donnerstag kommen Sie bei Vorstellungsterminen bestimmt hervorragend an.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Für Romantik hat man wenig übrig, man will sich eher gut unterhalten. Halten Sie bis Donnerstag mehr Abstand, ab Freitag stehen Ihre Chancen besser.
- Gesundheit: Erhöhter Stress von Dienstag bis Donnerstag. Schalten Sie lieber zurück und schonen Sie Ihre Nerven!
- Beruf: Wenn Sie sich ganz pragmatisch dem Teamgeist und Vorgaben fügen, fahren Sie sicher besser.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Jetzt ist Ihnen Venus wieder viel freundlicher gesinnt. Charmante Unterhaltungen und Flirts sind von Dienstag bis Donnerstag besonders willkommen.
- Gesundheit: Auch wenn Sie vor Energie sprühen, sollten Sie Ihren Ehrgeiz ab Dienstag etwas maßvoller dosieren.
- Beruf: Es wäre klüger, sich vernünftig zu arrangieren, als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Venus kündigt Unruhe an. Überdenken Sie Ihre Erwartungen, räumen Sie Ihrem Gegenüber lieber mehr Spielraum ein und zeigen Sie sich kompromissbereit!
- Gesundheit: Verordnen Sie sich viel Bewegung an der frischen Luft und tun Sie auch mehr für Ihre Attraktivität!
- Beruf: Eine gute Woche, um sich in finanziellen Fragen zu einigen, bevor es zu Engpässen kommt.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mars und Merkur sorgen zwar immer noch für Unruhe, aber Venus eröffnet Ihnen neue Chancen. Nehmen Sie sie dankbar an, statt eigensinnig zu reagieren!
- Gesundheit: Immer noch langsamer und vorsichtiger! Immerhin blühen Ihre Schönheit und Ihr Selbstwertgefühl auf.
- Beruf: Lenken Sie in Streitfragen ein! Von Kompromissbereitschaft profitieren auch Ihre Finanzen!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Die Venus-Opposition ist überstanden und somit werden sich Konflikte vernünftig lösen lassen. Singles dürfen wieder flirten, mehr gibt es ab Freitag.
- Gesundheit: Es stellt sich wieder viel mehr Leichtigkeit ein und die macht auch Lust auf mehr Sport und Bewegung.
- Beruf: Pragmatikerinnen haben die Nase vorn. Steuern Sie diplomatisch auf kluge Kompromisse zu!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Lassen Sie sich durch die Venus-Opposition nicht wieder vom Weg abbringen. Es ist wichtiger denn je, miteinander zu reden und nachgiebig einzulenken.
- Gesundheit: Bleiben Sie im Flow! Wer gegen Widerstände anrennt, strapaziert nur sinnlos seinen Energiehaushalt.
- Beruf: Hüten Sie Ihre Finanzen besser! Einigen Sie sich gütlich zwischen Dienstag und Donnerstag!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Wenn Sie von Ihren Erwartungen nicht abrücken, könnten Sie bald das Nachsehen haben. Besondere Zurückhaltung ist von Dienstag bis Donnerstag geboten.
- Gesundheit: Gönnen Sie Ihren Nerven endlich mehr Ruhe! Schränken Sie sowohl Ihr Tempo als auch Ihren Ehrgeiz ein!
- Beruf: Schluss mit Rechthaberei! Mit einer kompromissbereiten Haltung fahren Sie bestimmt besser.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Endlich tun sich wieder neue Chancen und Perspektiven auf. Vor allem zwischen Dienstag und Donnerstag wird Ihrem Liebesglück auf die Sprünge geholfen.
- Gesundheit: Jetzt sind Sie wieder bestens in Form. Die neue Lebensfreude tut auch Ihrer Attraktivität sehr gut.
- Beruf: Gehen Sie mit Ihren Ideen in die Offensive! Sie finden jetzt die richtigen Partner dafür.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Venus verordnet Ihnen wieder eine kleine Nachdenkpause. Überdenken Sie Ihre Haltung und Ihre Ansprüche und nehmen Sie mal alles ein bisschen lockerer!
- Gesundheit: Ihre Atemwege werden wieder empfindlicher. Daher sollten vor allem Allergikerinnen auf der Hut sein.
- Beruf: Höchste Zeit, genauer nachzurechnen und auch auf andere zu hören. Bloß keine Alleingänge!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90