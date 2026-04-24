Nicole Kidmans Tochter sprengt mit Prom-Kleid alle Preisgrenzen

Ein Abschlussballkleid für über 10.000 Euro? Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose sorgt mit ihrem Couture-Look für Staunen und eine ordentliche Portion Luxus-Drama.

Ein Abschlussball ist für viele ein großes Ereignis. Ein schönes Kleid, ein paar Fotos, vielleicht ein bisschen Drama, ganz normal. Bei Sunday Rose Kidman-Urban, der Tochter von Nicole Kidman, sieht das Ganze allerdings eher aus wie eine Mischung aus Met Gala und Märchenfilm. Und ja: Der Preis des Kleides ist genauso dramatisch wie der Look selbst.

Ein Kleid wie aus einem Märchen

Die 17-Jährige teilte ihren Prom-Look auf Instagram und der könnte direkt aus einem Couture-Editorial stammen. Das trägerlose Kleid von Oscar de la Renta mit Korsett-Oberteil, silbernen Blumenapplikationen und transparentem Tüllrock. Dazu offene, leicht zerzauste Haare und eine Inszenierung auf einer Treppe, inklusive verträumtem Blick nach unten. Kurz gesagt: Weniger Highschool, mehr Fashion Week.

Der Preis? Hat es in sich

Jetzt kommt der Teil, bei dem man kurz schlucken muss: Rund 13.000 US-Dollar (ca. 11.000 Euro). Für ein Abschlussballkleid. Während andere vielleicht noch überlegen, ob sie 200 Euro ausgeben sollen, bewegt sich dieser Look in einer ganz anderen Liga. Ganz ehrlich: Das wirkt nicht wie eine spontane Kleiderwahl.

Fakt ist: Sunday Rose ist längst kein unbeschriebenes Blatt mehr in der Modewelt. Sie hatte ihr Laufstegdebüt bei Miu Miu. Sie läuft inzwischen regelmäßig Shows bei der Paris Fashion Week. Auch für Dior hat sie immer wieder Auftritte und im März zierte sie das Cover der ELLE Australia. Dieser Prom-Look könnte also auch eines sein: Ein ziemlich clever platzierter Fashion-Moment.

Zwischen Highschool und High Fashion

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Trotz all dem Glamour versucht Sunday Rose, beide Welten unter einen Hut zu bringen. In Interviews betont sie selbst, wie wichtig es ist, als Teenager „geerdet“ zu bleiben, trotz Fashion Week und großen Namen. Und genau das macht den Look irgendwie noch spannender: Highschool-Ball trifft auf Luxus-Modeindustrie.

Ein Abschlussballkleid für über 10.000 Euro? Sunday Rose bewegt sich längst nicht mehr nur im Schatten ihrer berühmten Mutter, sondern Schritt für Schritt Richtung eigene Fashion-Karriere.