26 Kleider für Dua Lipa: Wer entwirft ihr großes Brautkleid?

Nach ihrem von Bianca Jagger inspirierten Schiaparelli-Look fragen sich jetzt alle: Was wird Dua Lipa bei ihrer großen Hochzeit in Palermo tragen?

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Die standesamtliche Hochzeit von Popstar Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner liegt erst wenige Tage zurück, doch für viele Fashion-Fans war das wohl nur der Auftakt. Denn während die Sängerin für den offiziellen Teil bereits einen spektakulären Look wählte, richten sich jetzt alle Augen auf die große Feier in Palermo. Und wenn die Gerüchte stimmen, erwartet uns dort ein regelrechter Fashion-Marathon.

Bianca Jagger ließ grüßen

Für die standesamtliche Trauung entschied sich Dua Lipa gegen ein klassisches Brautkleid und setzte stattdessen auf ein maßgeschneidertes Ensemble von Schiaparelli. Der Look bestand aus einem taillierten weißen Blazer, einem asymmetrischen Rock sowie den charakteristischen Pumps von Christian Louboutin. Für den größten Gesprächsstoff sorgte allerdings ein anderes Detail: der auffällige Hut mit breiter Krempe. Fashion-Insider erkannten die Referenz sofort.

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Der Look erinnerte stark an Bianca Jaggers legendären Hochzeitsauftritt im Jahr 1971, als sie Mick Jagger in Saint-Tropez heiratete und mit ihrem weißen Anzug samt Hut Modegeschichte schrieb. Dua Lipa lieferte damit nicht nur einen Brautlook, sondern gleichzeitig eine Hommage an eine der coolsten Bräute aller Zeiten.

Die eigentliche Hochzeit kommt erst noch

© GC Images

Doch offenbar war das nur das Warm-up. Für die große Feier in Palermo werden zahlreiche prominente Gäste erwartet. Berichten zufolge sollen unter anderem Madonna, Elton John und Charli XCX auf der Gästeliste stehen. Gefeiert wird an mehreren exklusiven Locations in und rund um Palermo und genau deshalb wird auch über die Garderobe der Braut bereits heftig spekuliert.

26 Kleiderwechsel?

Besonders wild: In italienischen Medien kursieren Gerüchte, dass Dua Lipa während der dreitägigen Feierlichkeiten bis zu 26 Mal ihr Outfit wechseln könnte. Ob diese Zahl tatsächlich stimmt, weiß aktuell niemand. Doch bei einer Hochzeit, die sich über mehrere Tage und verschiedene Events erstreckt, sind mehrere Looks durchaus realistisch. Und genau deshalb stellt sich die große Frage: Welche Designer werden zum Einsatz kommen?

Donatella Versace soll persönlich anreisen

© Variety via Getty Images

Für die größten Schlagzeilen sorgt aktuell ein Name: Donatella Versace. Laut mehreren Berichten soll die Designerin persönlich nach Palermo reisen und ein eigens für Dua Lipa entworfenes Kleid im Gepäck haben. Oder sogar mehrere? Sollte das stimmen, dürfte Versace für einen der wichtigsten Fashion-Momente der gesamten Hochzeit verantwortlich sein.

Immerhin verbindet Dua Lipa und das italienische Modehaus bereits seit Jahren eine enge Beziehung. Die Sängerin lief mehrfach für Versace über den Laufsteg und arbeitete bereits mit dem Label zusammen.

Kommt auch Jacquemus ins Spiel?

Doch Versace könnte nicht der einzige Designer bleiben. Auch über ein Brautkleid von Simon Porte Jacquemus wird derzeit spekuliert. Der französische Designer gilt als einer der Lieblingsdesigner vieler Prominenter und wäre die perfekte Wahl für eine mediterrane Traumhochzeit auf Sizilien. Ob Jacquemus das Hauptkleid entwerfen wird oder lediglich für einen der vielen Outfitwechsel verantwortlich ist, bleibt allerdings abzuwarten.

Palermo wird zur Fashion-Kulisse

Nicht nur die Kleider sorgen für Aufmerksamkeit, auch die Locations lesen sich wie ein Luxus-Reiseführer. Das Brautpaar und seine Gäste sollen im legendären Fünf-Sterne-Hotel Villa Igiea untergebracht sein. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird in der historischen Villa Valguarnera in Bagheria erwartet, einer prachtvollen Barockvilla, die bereits mehrfach als Film- und Fotokulisse diente.

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Zusätzlich sollen weitere historische Orte in Palermo für einzelne Veranstaltungen gebucht worden sein.

Nach ihrem bereits ikonischen Schiaparelli-Look für die standesamtliche Trauung sind die Erwartungen an Dua Lipas Hochzeitsgarderobe enorm. Ob Versace, Jacquemus oder ein ganz anderer Überraschungsdesigner: Eines scheint jetzt schon sicher. Diese Hochzeit wird nicht nur eines der glamourösesten Society-Events des Jahres – sondern vermutlich auch eines der größten Fashion-Spektakel.