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Swarovski bringt Brit-Chic nach Tirol: Luxuslabel feiert Österreich-Debüt

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Britischer Country-Chic trifft österreichischen Alpen-Luxus: Nadja Swarovski bringt das Modelabel Really Wild London erstmals nach Österreich. Die exklusive Premiere steigt an einem der elegantesten Orte Tirols.
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Am 17. und 18. Juli 2026 feiert Really Wild London sein großes Österreich-Debüt. Nadja Swarovski und Rupert Adams präsentieren die britische Luxusmarke erstmals hierzulande – und haben sich dafür eine besonders glamouröse Location ausgesucht: das Alpin Resort Sacher Seefeld.

Exklusive Mode-Premiere in Seefeld

Im luxuriösen Fünf-Sterne-Resort wird die eigens kreierte Salzburg Capsule Collection vorgestellt. Zusätzlich sind weitere saisonale Highlights der Marke zu sehen. Die edlen Stücke können nicht nur bewundert, sondern direkt vor Ort gekauft werden.

Die Präsentation findet an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Am Freitagabend wird es besonders exklusiv: Sacher-Gastgeberin Elisabeth Gürtler lädt zu einem eleganten Empfang mit Nadja Swarovski.

Damit macht Really Wild London seinen ersten bewussten Schritt auf den österreichischen Markt. Das traditionsreiche Alpin Resort Sacher bietet dafür die perfekte Kulisse.

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Britischer Country-Chic mit Luxus-Faktor

Really Wild steht für einen Stil, der sich irgendwo zwischen englischem Landsitz, Londoner Society und zeitloser Luxusgarderobe bewegt. Hochwertige Stoffe, präzise Schnitte und feminine Silhouetten stehen im Mittelpunkt der Kollektionen.

Unter der kreativen Leitung von Nadja Swarovski, die als Chair des Boards und Chief Creative Officer tätig ist, wurde das britische Modehaus neu positioniert. Traditionelle Handwerkskunst wird dabei mit moderner Schneiderkunst und einer zeitgemäßen Designsprache verbunden.

Statt kurzlebigen Trends setzt Really Wild auf Slow Luxury: Kleidungsstücke, die nicht nur eine Saison überstehen, sondern über Jahre getragen werden können. Produziert wird unter anderem in kleinen Manufakturen, Familienateliers und bei unabhängigen Handwerksbetrieben.

Nadja Swarovski ist Chair des Boards und Chief Creative Officer der britischen Modemarke Really Wild. © Getty Images

Hier trifft Salzburg auf London

Die neue Salzburg Capsule Collection dürfte genau diesen Mix auf die Spitze treiben: britische Heritage-Mode mit einem Hauch österreichischer Tradition. Welche Looks Nadja Swarovski für das Österreich-Debüt ausgewählt hat, wird am 17. und 18. Juli in Seefeld enthüllt.

Fest steht schon jetzt: Diese Premiere bringt eine ordentliche Portion internationalen Mode-Glamour in die Tiroler Alpen.

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