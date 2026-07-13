Nach 25 Jahren Liebe: Eva Herzigová sagt Ja - in traumhaftem Brautkleid

Nach 25 gemeinsamen Jahren haben Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj Ja gesagt. Bei der intimen Trauung in Italien zog vor allem das elegante Brautkleid des Supermodels alle Blicke auf sich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach einem Vierteljahrhundert gemeinsamer Liebe haben Supermodel Eva Herzigová und Unternehmer Gregorio Marsiaj den nächsten Schritt gewagt: Das Paar hat sich in einer intimen Zeremonie im italienischen Turin das Jawort gegeben. Neben der romantischen Hochzeit zog vor allem der außergewöhnliche Braut-Look des Models alle Blicke auf sich.

Schlichte Eleganz statt Prinzessinnen-Robe

Für ihren großen Tag setzte Eva Herzigová auf ein Hochzeitskleid, das durch schlichte Eleganz überzeugte. Die bodenlange weiße Robe des französischen Modehauses Lanvin kam ganz ohne üppige Spitze oder Tüll aus und setzte stattdessen auf fließende Stoffe und raffinierte Details. Der Entwurf beeindruckte mit einem tiefen V-Ausschnitt, einem zarten Bindedetail im Dekolleté sowie weich fallenden, plissierten Cape-Ärmeln. Ein leichter Stehkragen verlieh dem Kleid eine moderne Note, während die fließende Silhouette den minimalistischen Look perfekt abrundete.

Romantische Details

© GC Images

Auch bei Frisur und Accessoires blieb das Model ihrem dezenten Stil treu. Ihre blonden Haare trug sie in einer locker geflochtenen Hochsteckfrisur, die mit einer kleinen weißen Blüte geschmückt war. Statt eines auffälligen Brautstraußes setzte sie auf diesen romantischen Haarschmuck. Abgerundet wurde der Look mit cremefarbenen Pumps, deren zarte Schleifen dezent unter dem Kleid hervorblitzten.

Ein Ja-Wort nach einem Vierteljahrhundert

Während viele Promi-Paare ihre Hochzeit mit großem Medienrummel feiern, entschieden sich Eva Herzigová und Gregorio Marsiaj bewusst für eine intime Zeremonie. Bereits seit 2001 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und haben drei gemeinsame Söhne. Mit ihrem Braut-Look bewies die 53-Jährige einmal mehr, dass wahre Eleganz keine opulenten Verzierungen braucht. Klare Linien, fließende Stoffe und zurückhaltende Details machten ihr Hochzeitskleid zu einem der schönsten Promi-Brautlooks des Jahres.