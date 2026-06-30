10 Jahre ohne Dates: Angelina Jolie schockt mit Liebes-Beichte

Angelina Jolie gilt als eine der begehrtesten Frauen Hollywoods, doch in Sachen Liebe herrscht bei ihr seit fast einer Dekade absolute Flaute. In einem neuen Interview hat die Schauspielerin nun ein ehrliches Geständnis gemacht: Seit dem Ehe-Aus mit Brad Pitt vor fast zehn Jahren gab es keine Dates mehr.

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So offen hat man sie lange nicht erlebt. Angelina Jolie gewährt im Interview mit Yahoo Entertainment seltene Einblicke in ihr Liebesleben. Seit der schmerzhaften Trennung von Brad Pitt vor fast zehn Jahren ging die Hollywood-Ikone als Single durchs Leben. Dates? Fehlanzeige. Doch ausgerechnet ihr neues Filmprojekt "Couture" scheint die 51-Jährige nun wachgerüttelt zu haben...

Fokus auf die Familie und tiefe Wunden

Im Rahmen der Promo-Tour für ihren neuesten Film "Couture" zeigt sich die sonst so verschlossene Oscar-Preisträgerin überraschend verletzlich: "Um ehrlich zu sein: Seit meiner Scheidung vor fast zehn Jahren hatte ich kein Date", gestand Jolie ungewohnt offen.

© Getty Images for Netflix

Ihre sechs Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne standen nach dem Rosenkrieg mit Brad Pitt an allererster Stelle. "Ich merke, dass dieser Teil meines Lebens nicht im Mittelpunkt steht, wenn ich mich auf meine Kinder und meine Familie konzentriere", erklärte die Schauspielerin. Das offizielle Trennungsdatum der "Brangelina"-Ära war im September 2016, eine schwere Zeit, die anscheinend sichtbare Spuren hinterließ. "Vielleicht hat mich das Leben ein bisschen zerbrochen", gab die 51-Jährige im Interview nachdenklich zu.

Ihr neuer Film bewegt Jolie zum Umdenken

Doch etwas hat Angelina Jolie zuletzt spürbar zum Umdenken bewegt, und das ist ihr aktuelles Herzensprojekt. In dem hochgelobten Ensembledrama "Couture" spielt Jolie Maxine Walker, eine amerikanische Filmemacherin, deren Leben während der turbulenten Pariser Fashion Week durch eine erschütternde Brustkrebs-Diagnose aus den Fugen gerät.

© Getty Images

Die Thematik des Films traf bei Jolie direkt einen sehr sensiblen Nerv: Ihre eigene Mutter, Marcheline Bertrand, verstarb 2007 an Krebs. Jolie selbst unterzog sich 2013 präventiv einer doppelten Mastektomie, nachdem sie von ihrem extrem hohen genetischen Risiko erfahren hatte. Die Auseinandersetzung mit dieser Angst, verpackt in der verletzlichen Rolle der Maxine, half Jolie offenbar auch bei ihrer eigenen emotionalen Heilung.

Bereit für einen Neuanfang?

Während ihre Filmfigur Maxine im Angesicht der Krankheit lernt, wieder Zuneigung zuzulassen, unter anderem durch eine romantische Verbindung zum Kameramann Anton, gespielt von Louis Garrel, hat es bei Angelina offenbar auch im echten Leben Klick gemacht.

Die Rolle habe ihr im Hinblick auf Liebe und Bedürfnisse die Augen geöffnet, verriet sie: „Es hat einen Moment gedauert, bis ich mir sagen konnte: 'Nun, sie kann ihre Tochter lieben und sich ihr widmen, aber sie braucht das auch als Frau und darf das als Frau auch empfangen'“. Da ihre Kinder nun langsam erwachsen werden und die jüngsten Zwillinge Knox und Vivienne 2026 ihren 18. Geburtstag feiern, spürt Jolie wieder einen Drang nach Freiheit: „Ich denke, ich muss wieder anfangen zu leben. Wieder frei sein“.

Klingt ganz danach, als wäre Hollywoods Single-Lady Nummer eins nach einem Jahrzehnt der Selbstfindung endlich wieder bereit, ihr Herz zu öffnen. Vielleicht gibt es also schon bald Liebes-News der ganz besonderen Art.