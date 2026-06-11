Laut Studie: Der wichtigste Faktor beim Dating über 40

Wer denkt, dass beim Dating ab 40 vor allem das Alter eine Rolle spielt, liegt daneben. Eine aktuelle Studie zeigt: Für viele Singles und Paare werden ganz andere Faktoren entscheidend, wenn es darum geht, ob eine Beziehung im Alltag funktioniert.

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Wie viele Jahre sollten zwischen zwei Menschen liegen, damit eine Beziehung funktioniert? Während über Altersunterschiede beim Dating immer wieder diskutiert wird, zeigt eine aktuelle Studie von ElitePartner: Mit zunehmendem Alter wird das Thema für viele deutlich entspannter. Wer über 40 ist, macht sich weniger Gedanken darüber, was andere denken oder ob der Altersunterschied gesellschaftlich akzeptiert wird. Stattdessen rückt eine ganz andere Frage in den Mittelpunkt

Nicht das Alter, sondern das Tempo zählt

Ein größerer Altersunterschied bringt zwar oft Herausforderungen mit sich, doch die Prioritäten verändern sich mit der Lebenserfahrung. Während jüngere Menschen häufiger über Themen wie Familienplanung, Lebensstil oder emotionale Reife nachdenken, beschäftigen ältere Singles und Paare vor allem praktische Fragen. Möchten beide ihre Freizeit ähnlich verbringen? Haben sie ein vergleichbares Aktivitätsniveau? Und verbringen sie ihre Wochenenden lieber auf Wanderungen und Radtouren oder gemütlich auf der Couch?

Gesundheit und Fitness werden zum wichtigsten Beziehungsfaktor

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Besonders auffällig: Knapp 39 Prozent der über 40-Jährigen sehen Unterschiede bei körperlicher Fitness und Gesundheit als größte Herausforderung in Beziehungen mit größerem Altersunterschied. Auch das Energielevel spielt eine wichtige Rolle. 38 Prozent der Befragten über 40 geben an, dass unterschiedliche Bedürfnisse nach Aktivität und Unternehmungen zu Konflikten führen könnten.

Mit dem Alter kommt die Gelassenheit

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Gleichzeitig werden viele andere Themen mit zunehmendem Alter unwichtiger. Gesellschaftliche Vorurteile oder kritische Kommentare aus dem Umfeld verlieren deutlich an Bedeutung. Nur 17 Prozent der über 40-Jährigen empfinden mögliche Stigmatisierungen als belastend. Bei jüngeren Befragten liegt dieser Wert deutlich höher.

Auch Unterschiede bei Karriere oder Einkommen spielen für ältere Befragte eine geringere Rolle. Statt auf äußere Faktoren zu achten, konzentrieren sich viele stärker darauf, ob die Beziehung im Alltag funktioniert.

Was Beziehungen wirklich stark macht

Laut ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach lernen viele Menschen mit den Jahren, worauf es in Partnerschaften tatsächlich ankommt. Nicht das Geburtsdatum entscheidet über das Glück einer Beziehung, sondern die Frage, ob zwei Menschen langfristig gut miteinander harmonieren.

Für viele Singles und Paare über 40 bedeutet das: Ein größerer Altersunterschied ist kein Problem, solange Gesundheit, Energielevel und gemeinsame Lebensgewohnheiten zusammenpassen. Denn am Ende zählt weniger die Zahl auf dem Ausweis als die Frage, ob beide im gleichen Takt durchs Leben gehen.