8 Jahre nach der Traumhochzeit: Meghan Markle teilt intime Hochzeitsfotos

Acht Jahre nach ihrer Märchenhochzeit enthült Herzogin Meghan bisher unveröffentlichte Aufnahmen ihres großen Tages. Neben wilden Küssen auf der Tanzfläche sorgt vor allem ein ganz bestimmtes Foto für Schnappatmung bei den Royal-Fans: Eine überraschende Geste an König Charles.

Am 19. Mai 2018 gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle in der geschichtsträchtigen St. George’s Chapel in Windsor das Ja-Wort. Nun, genau acht Jahre später, lässt die 44-jährige Herzogin von Sussex ihre Fans an diesem magischen Tag teilhaben und zwar so intim und leidenschaftlich wie nie zuvor. Ihren achten Hochzeitstag feiert das Paar fernab des royalen Trubels im sonnigen Montecito, Kalifornien, zusammen mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4). Diesen besonderen Meilenstein nutzte Meghan, um das Herz ihrer Fans mit einer Reihe an romantischen Schnappschüssen zum Schmelzen zu bringen.

Leidenschaftliche Küsse auf der Tanzfläche

Auf den neu veröffentlichten Bildern stehen Harry und Meghan beim abendlichen Hochzeitsempfang im Mittelpunkt der Tanzfläche. Ein Foto sticht dabei besonders hervor: Inmitten ihrer jubelnden Gäste fallen sich die beiden in die Arme und teilen einen leidenschaftlichen Kuss.

Auf einem weiteren Bild gewährte die ehemalige Schauspielerin noch tiefere Einblicke in die Feierlichkeiten auf Windsor Castle. Wir sehen das frischvermählte Paar in einem zärtlichen, unbeobachteten Moment kurz nach der Trauung sowie Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die während des offiziellen Hochzeits-Fotoshootings entstanden sind. Einige dieser intimen Einblicke kannte man bereits aus ihrer Netflix-Doku „Harry & Meghan“ (2022) – doch Meghan legte jetzt mit völlig neuen, nie zuvor gezeigten Bilderschätzen nach.

Ein Friedensangebot an König Charles?

Meghan eroberte die Herzen (und die Kommentarspalten) im Sturm, als sie in ihrer Fotogalerie ein unerwartetes Schwarz-Weiß-Bild teilte. Der Grund für die Sensation? Es zeigt ihren entfremdeten Schwiegervater, König Charles III.!

Seit dem Rückzug der Sussexes aus Großbritannien im Jahr 2020 galt das Verhältnis als zerrüttet, der Kontakt lag auf Eis. Umso erstaunlicher ist diese emotionale Geste. Die besagte Aufnahme entstand offenbar wenige Augenblicke, nachdem sie sich das Ja-Wort gegeben hatten, beim Schritt auf den Balkon des Buckingham-Palasts, um der tobenden Menge zuzuwinken. Direkt vor der strahlenden Braut: Seine Majestät, König Charles.

Man darf nicht vergessen: Es war Charles, der Meghan damals zum Altar führte. Meghans leiblicher Vater, Thomas Markle, hatte seine Teilnahme an der Hochzeit kurzfristig absagen müssen, da er sich einer schweren Herzoperation unterziehen musste. Dass Meghan diese besondere Verbindung zu Charles nun öffentlich ehrt, wird von vielen als stilles Friedensangebot gedeutet.

8 Jahre nach der Hochzeit

Auch acht Jahre danach bleibt die Hochzeit, bei der Hollywood-Größen wie Oprah Winfrey und Elton John in der ersten Reihe saßen, eines der meistgesehenen royalen Ereignisse der jüngeren Geschichte. Heute, weit weg von den strengen royalen Pflichten, leben Harry und Meghan ihren kalifornischen Traum. Doch diese Bilder beweisen: Die Magie ihres großen Tages in Windsor ist noch immer so lebendig wie am ersten Tag.