ESC und Feiertag sorgen für Verkehrschaos in Wien

Der anstehende Feiertag hat am Mittwochnachmittag in und um Wien ein Verkehrschaos ausgelöst.

Harald Lasser vom ÖAMTC berichtete, dass Verkehrsüberlastung und mehrere an sich glimpflich ausgegangene Unfälle zum Stillstand im Großraum der Bundeshauptstadt geführt haben dürften. Schwerpunktmäßig waren vor allem die Verkehrswege aus dem Süden in Richtung Norden betroffen.

So gab es einen Stau von der Hinterbrühl auf der A21 Außenringautobahn in Richtung Norden bis zum Knoten Prater auf der Tangente (A23), was rund 20 Kilometer Blechkolonne ausmachte. Auch die A4 (Ostautobahn) stand zwischen Schwechat und Wien still. Viele Lenkerinnen und Lenker versuchten aufgrund dessen, über die Verkehrswege in Simmering auszuweichen, wo es zu Unfällen mit Blechschäden kam. Auch dort, etwa in der Etrichstraße oder Freudenauer Hafenstraße, ging nichts mehr.

Stau gab es weiters auf der Donauuferautobahn (A22) in Richtung A23 ab der Reichsbrücke. Auf der A23 setzte sich der Stillstand bis nach Breitenlee zur S2 fort. Überlastet waren Lasser zufolge auch die innerstädtischen Verbindungen. "Das wird uns noch länger in Atem halten, voraussichtlich bis in die späteren Abendstunden", meinte der Verkehrsexperte.