Hütter macht weiter: Ski-Star hängt noch eine Saison dran

Wochenlang wurde spekuliert – jetzt ist die Entscheidung gefallen: Österreichs Speed-Aushängeschild Cornelia Hütter macht weiter und hängt noch eine Saison dran.

171 Weltcuprennen, zehn Siege und 34 Podestplätze – doch genug hat Cornelia Hütter noch lange nicht. Die 33-jährige Steirerin bestätigte am Montagvormittag in Graz offiziell, dass sie ihre Karriere fortsetzt. „Ich bin noch nicht bereit, nur zuzuschauen“, sagte sie mit einem Lächeln und ergänzte: „Ich freue mich, weiter das zu tun, was ich liebe.“

Schon zu Beginn der Pressekonferenz machte Hütter klar, wohin die Reise geht. Nach einem Rückblick auf ihre Karriere richtete sie sich direkt an die Medien: „Wir reden darüber, ob ich aufhöre oder nicht. Nach meinem Sturz 2022 in Crans-Montana war das Feuer eigentlich weg, ich dachte, das war’s.“ Doch diese Phase ist längst vorbei. „Es kommt oft anders, als man denkt. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht auf der Couch sitzen will.“

Blick geht Richtung WM

Ein großes Ziel hat Hütter dabei bereits im Visier: die Ski-WM in Crans-Montana. Ausgerechnet jener Ort, an dem sie vor einigen Jahren schwer gestürzt war. „Deshalb stehe ich nächstes Jahr genau dort wieder am Start“, stellte sie klar.

Erfolgreiche Karriere als Antrieb

Die Grundlage für diesen Schritt liefert eine beeindruckende Laufbahn. Hütter feierte ihr Weltcup-Debüt 2011 in Lake Louise und arbeitete sich in den folgenden Jahren zur fixen Größe im Speed-Bereich nach oben.

Mehr als zehn Weltcupsiege und über 30 Podestplätze sprechen für ihre Konstanz auf höchstem Niveau. Den größten Triumph feierte sie in der Saison 2023/24 mit dem Gewinn der Abfahrtswertung – ihre erste kleine Kristallkugel.

Auch bei Großereignissen war Hütter zur Stelle: WM-Bronze im Super-G 2023 sowie zuletzt Olympia-Bronze 2026 unterstreichen ihre Klasse auf der großen Bühne. Gerade die Medaille in Cortina erfüllte ihr einen lang gehegten Traum und spielte eine wichtige Rolle in ihrer Entscheidungsfindung.

Nach reiflicher Überlegung fiel die Entscheidung nun klar aus: Hütter macht weiter – und will ihrer erfolgreichen Karriere noch ein weiteres Kapitel hinzufügen.