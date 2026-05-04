Nach Triumph-Saison: Braathen im Liebesrausch in Brasilien

Nach Monaten im Weltcup-Zirkus tauschen die Ski-Asse Rennstress gegen Sonnenstrahlen. Jetzt heißt es abschalten, auftanken, genießen. Besonders Lucas Braathen gönnt sich eine Auszeit der Extraklasse – inklusive umgekrempeltem Trainingsplan und Traumkulisse.

Der Riesenslalom-Olympiasieger plant, seine kommende Sommervorbereitung nicht wie gewohnt in den Alpen zu absolvieren, sondern mehrere Monate in Brasilien zu trainieren. Der Grund dafür liegt nicht nur im Sport – sondern vor allem im Herzen. Seit rund zehn Monaten ist der 26-Jährige mit der brasilianischen Schauspielerin Isadora Cruz liiert.

Training am Zuckerhut

Während Braathen, vor allem wärhend der Saison, überwiegend in Österreich lebt, ist Cruz beruflich in Brasilien zuhause. Die Distanz stellte das Paar bisher immer wieder vor Herausforderungen. Nun hat der Ski-Star eine Lösung gefunden – und dafür sogar sein Trainerteam überzeugt. Zwischen April und August will der Ex-Norwegen-Star seine Vorbereitung weitgehend nach Brasilien verlegen. Dort soll er im Umfeld des nationalen Olympiazentrums an seiner Kondition arbeiten und die Basis für die kommende Weltcup-Saison legen. Ein entscheidender Vorteil: Cruz lebt nur wenige Minuten von der Trainingsanlage entfernt.

Dass diese Entscheidung mehr als nur ein sportlicher Schritt ist, ließ Braathen bereits Anfang März durchblicken. Seither gewährt das Paar auf Instagram immer wieder Einblicke in sein Liebesglück – mit romantischen Strandmomenten, ausgelassenen Geburtstagsfeiern und glamourösen Auftritten bei Fashion-Events. Klar ist: Dieser Sommer gehört bei Braathen ganz der Liebe.