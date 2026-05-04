Bayern-Wirbel: UEFA verbietet Champions-League-Trikot

Beim Champions-League-Kracher in Barcelona sorgte Bayern-Torfrau Ena Mahmutovic für verwunderte Blicke. Wegen eines Uefa-Verbots musste sie in einem improvisierten neongelben Dress ohne Logo spielen.

Das Halbfinal-Rückspiel am Sonntag im Camp Nou hielt für die Fans des FC Bayern eine optische Überraschung bereit. Statt in ihren gewohnten lila, rosa oder grünen Outfits stand Ena Mahmutovic plötzlich in einem knalligen Neongelb zwischen den Pfosten. Besonders auffällig: Auf dem Shirt fehlte sogar das Vereinslogo der Münchnerinnen, was in den sozialen Medien sofort für Spekulationen sorgte.

Uefa verweigert Trikot-Freigabe

Die Auflösung für den ungewöhnlichen Look lieferte der Kommentator Nico Seepe während der Übertragung bei Disney+. Offenbar gab es massive Probleme bei der Trikotabsprache mit dem Kontinentalverband. Laut Seepe hatte der FC Bayern zwar mehrere Optionen für die Nummer eins dabei, doch die Uefa habe "keines der möglichen Outfits von der bayrischen Nummer eins durchgewunken". Es handelte sich wohl um ein klassisches Missverständnis in der Vorabstimmung.

Eilig bedruckter Ersatz im Einsatz

Um überhaupt spielen zu dürfen, musste kurzfristig eine Alternative her. Mahmutovic erhielt ein eilig mit ihrem Namen und ihrer Rückennummer bedrucktes Shirt, das den strengen Richtlinien entsprach. Trotz des Trikot-Wirrwarrs zeigte die 22-Jährige eine ordentliche Leistung, konnte das bittere Ausscheiden aber nicht verhindern. Nach dem 1:1 im Hinspiel in der Allianz Arena unterlagen die Bayern in Barcelona mit 2:4.

Fokus auf das Double

Damit ist der Traum vom Triple für diese Saison geplatzt. Dennoch bleibt den Münchnerinnen die Chance auf zwei Titel in diesem Jahr. Die deutsche Meisterschaft ist bereits unter Dach und Fach, und das nächste große Highlight wartet schon bald. Am Donnerstag, 14. Mai, treffen die Bayern im DFB-Pokalfinale in Köln auf den Rekordsieger VfL Wolfsburg, um die Saison mit dem Double zu krönen.