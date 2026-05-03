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2:0-Sieg gegen Parma

Inter Mailand ist Meister! Sieg gegen Parma fixiert den 21. Scudetto

03.05.26, 23:58
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Inter Mailand ist zurück auf dem Thron! Die Nerazzurri fixierten am Sonntag in der 35. Runde den 21. Meistertitel der Vereinsgeschichte und ließen im Giuseppe-Meazza-Stadion nichts anbrennen.

Der Tabellenführer aus Mailand setzte sich am Sonntagabend vor den eigenen Fans mit 2:0 gegen Parma durch. Damit ist Inter drei Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen. Die Mannschaft von Trainer Cristian Chivu nutzte den Patzer von Verfolger Napoli, der bereits am Samstag mit einem 0:0 gegen Como die letzte theoretische Chance auf die Titelverteidigung verspielte. 

mailand inter
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Thuram trifft vor der Pause

In einer intensiven Partie gegen den Nachzügler aus Parma erlöste Marcus Thuram die Inter-Fans kurz vor dem Pausenpfiff. Der französische Stürmer (45.+1) verwertete eine perfekte Vorlage eiskalt zur Führung. Für Thuram war es ein besonderes Tor, da er damit im fünften Spiel hintereinander für den neuen italienischen Meister erfolgreich war.

Kapitän Martinez leitet Entscheidung ein

In der zweiten Halbzeit folgte der emotionale Höhepunkt für die Tifosi: Kapitän Lautaro Martinez wurde eingewechselt. Der Toptorschütze der Serie A, der zuletzt wegen einer Wadenblessur passen musste, zeigte sofort seine Klasse. Er bereitete den entscheidenden Treffer durch Henrikh Mkhitaryan (80.) vor, der zum 2:0-Endstand einschob.

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