Auf zum Maibaumfest im Tiergarten Schönbrunn!

Ein Stück Dorfleben zieht in die Bundeshauptstadt, wenn im Tiergarten Schönbrunn das traditionelle Maibaumfest begangen wird - mit viel Brauchtum, Musik und herzhafter Küche.

Am 30. April schaut alles Richtung Schönbrunn. Dann nämlich versprüht das Gasthaus Tirolergarten einen Hauch von Landleben - mitten in der Großstadt. Der Grund: das alljährliche Maibaumfest. "Ab 16 Uhr wird bei uns im idyllischen Gastgarten des Gasthaus Tirolergarten zünftig gefeiert. Unser Maibaumfest verbindet Brauchtum, Musik und kulinarische Genüsse", freut sich Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck auf viele Besucher.

Die offizielle Eröffnung erfolgt eine Stunde später mit dem traditionellen Bieranstich gemeinsam mit der Ottakringer Brauerei. Für den ersten musikalischen Höhepunkt sorgt ein Bläserensemble der Gardemusik und bringt echte Volksfest-Stimmung nach Wien. Im Anschluss übernimmt Austro-Popper Michael Pobisch die Bühne und begleitet den Abend mit Live-Musik. Kulinarisch dreht sich alles um herzhafte Klassiker, allen voran die frisch gegrillten Hendln mit Beilagen- und Salatbuffet.

Bereits in den Morgenstunden wird der mehr als zehn Meter hohe Maibaum aufgestellt und festlich geschmückt. Wer noch mehr Landleben erleben will, kann beim benachbarten Tirolerhof vorbeischauen: Dort sorgt tierischer Nachwuchs bei Ziegen und Schafen für zusätzliche Frühlingsgefühle. Gefeiert wird bis 21 Uhr - und das Beste daran: Der Zugang ist auch ohne Zoo-Eintritt möglich.