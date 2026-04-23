S8: Höchstgericht dreht Marchfeld-Entscheidung um!

Paukenschlag für die Marchfeld-Schnellstraße!

Der Verwaltungsgerichtshof hat die negative Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gekippt – das Verfahren geht in eine neue Runde. Das BVG hatte den Bau Ende 2024 wegen Gefährdung des Vogels Triel gestoppt.

LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) ist "vorsichtig optimistisch"

Landbauer fordert weniger "Vogelschutzargumente", auch die ÖVP drängt auf einen raschen Baustart. Umweltschützer warnen: Das sei noch lange kein grünes Licht – jahrelanger Verfahrens-Krampf drohe weiter. OE24 bleibt dran.