Baden in Weiß: Fête Blanche

Baden bei Wien verwandelt sich diesen Freitag und Samstag in eine riesige Partyzone – und der Eintritt ist großteils gratis.

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Highlight. Am 26. und 27. Juni steigt „Baden in Weiß" – das Sommerevent der Kurstadt. Dresscode: Weiß. Stimmung: garantiert. Über mehrere Bühnen verteilt rocken Acts wie Grey & Pepper, Fat Astronauts, Stereoparty und viele mehr die Innenstadt. Hauptplatz, Josefsplatz, Kurpark, Brusattiplatz – die ganze City wird zur Open-Air-Dancefloor.

Programm. Den Auftakt macht am Freitag ab 18 Uhr die Lange Einkaufsnacht – Eintritt frei. Am Samstag übernehmen Bands und DJs die Stadt, bevor die Nacht den Clubbings gehört. Für die Jungen ab 16 gibt's die School's Out Party – Vorverkauf um 10 Euro.

Anreise. Wegen des starken Andrangs empfehlen die Veranstalter öffentliche Verkehrsmittel. Wer mit dem Auto kommt, findet Parkplätze beim Parkdeck Römertherme, im Casino Parkdeck oder am Trabrennplatz – Straßensperren beachten! Tickets und Infos gibt es unter www.baden-in-weiss.at.