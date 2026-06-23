TV
E-Paper
Österreich

Weißes Wochenende

Baden in Weiß: Fête Blanche

Viele Menschen feiern in weißen Kleidern auf einer festlich beleuchteten Straße mit Girlanden.
© Rainer Mirau
Baden bei Wien verwandelt sich diesen Freitag und Samstag in eine riesige Partyzone – und der Eintritt ist großteils gratis.
OE24 auf Google bevorzugen

Highlight. Am 26. und 27. Juni steigt „Baden in Weiß" – das Sommerevent der Kurstadt. Dresscode: Weiß. Stimmung: garantiert. Über mehrere Bühnen verteilt rocken Acts wie Grey & Pepper, Fat Astronauts, Stereoparty und viele mehr die Innenstadt. Hauptplatz, Josefsplatz, Kurpark, Brusattiplatz – die ganze City wird zur Open-Air-Dancefloor.

Programm. Den Auftakt macht am Freitag ab 18 Uhr die Lange Einkaufsnacht – Eintritt frei. Am Samstag übernehmen Bands und DJs die Stadt, bevor die Nacht den Clubbings gehört. Für die Jungen ab 16 gibt's die School's Out Party – Vorverkauf um 10 Euro.

Anreise. Wegen des starken Andrangs empfehlen die Veranstalter öffentliche Verkehrsmittel. Wer mit dem Auto kommt, findet Parkplätze beim Parkdeck Römertherme, im Casino Parkdeck oder am Trabrennplatz – Straßensperren beachten! Tickets und Infos gibt es unter www.baden-in-weiss.at.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Wien und die Zukunft der Clubkultur

Zwei junge Frauen von Auto erfasst

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Prost, Retz! Landesausstellung 2030 in Grüner-Veltliner-Hauptstadt

Prost, Hochwürden!

Lenker (22) bretterte mit 219 km/h über A5

Baden in Weiß: Fête Blanche

Wildbachsperren in Hagenbachklamm

Pilot schlug Alarm: Brand in Gutenstein

Blackout vor Anpfiff beendet

Bundesheer übt Ernstfall in Buckliger Welt

Neue BILLA-Aktion unterstützt Nachwuchssport

PROTO-TYPISCH NÖ: Noch schnell einreichen!