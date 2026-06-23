Zwei junge Frauen von Auto erfasst

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Stmk. Beim Queren der Elisabethstraße in Graz sind am Montagnachmittag zwei 19-Jährige von einem Auto erfasst worden.

Auf Fahrbahn geschleudert

Wie die Polizei mitteilte, hatten die jungen Frauen gegen 15 Uhr im Kolonnenverkehr plötzlich die Fahrbahn betreten, eine 28-jährige Lenkerin konnte ihren Wagen nicht rechtzeitig abbremsen. Beide Fußgängerinnen wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Eine Passantin wurde dabei schwer verletzt, auch die zweite Frau erlitt Verletzungen. Beide wurden ins LKH Graz gebracht. Die Pkw-Lenkerin war nicht alkoholisiert.