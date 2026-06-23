Arbeiter stürzte sieben Meter von Baustellengerüst

Der 26-jährige Bulgare erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

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Tirol. Zu dem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag gegen 10 Uhr auf einer Baustelle in Sölden (Bezirk Imst). Ein 26-jähriger Arbeiter aus Bulgarien stürzte aus bisher ungeklärter Ursache rund sieben Meter von einem Baustellengerüst in die Tiefe.

Ermittlungen laufen

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungskräfte mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen laufen.