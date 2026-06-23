Lenker (22) bretterte mit 219 km/h über A5

Die niederösterreichische Polizei konnte zwei Raser (22, 31) aus dem Verkehr ziehen.

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NÖ. Zwei Raser sind am Montag in Niederösterreich aus dem Verkehr gezogen worden. Auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) bei Mistelbach war ein 22-Jähriger mit seinem Pkw mit 219 km/h unterwegs, auf der Westautobahn (A1) bei Pöchlarn (Bezirk Melk) beschleunigte ein 31-Jähriger seinen Wagen auf bis zu 211 km/h. Erlaubt waren in den Abschnitten laut Polizei 130 km/h. Die Lenker sind ihr Kfz jeweils vorläufig los, Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft folgen.

Kein Führerschein

Der 22-jährige tschechische Autofahrer, der letztlich in Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) angehalten wurde, konnte keinen Führerschein vorweisen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Zudem hatte er nur eine Kopie des Zulassungsscheins dabei. Beim 31-Jährigen aus Montenegro erfolgte hingegen eine reguläre Führerscheinabnahme.