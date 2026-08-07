Obdachlosenheim
Blutbad in Graz – drei Männer niedergestochen
Der Türke soll auf zwei Landsmänner und einen Bosnier eingestochen haben. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht, während die Polizei nach dem Verdächtigen suchte. Er war davongelaufen, wurde aber wenig später von einer Streife im Stadtgebiet gefunden. Der Mann wurde festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.
Schwere Verletzungen
Die Polizei wurde gegen 23.00 Uhr in die Unterkunft gerufen, weil es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern gekommen war. Es stellte sich heraus, dass ein 39-jähriger Türke schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten hatte.
Auch interessant
Ein 47-jähriger Türke und ein 75-jähriger Bosnier wurden leicht verletzt. Zeugenangaben führten dann rasch zum Verdächtigen. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt nun den genauen Tathergang und das Motiv.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden