Blutbad in Graz – drei Männer niedergestochen

Ein 48-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag drei Männer in einer Obdachlosenunterkunft in Graz teilweise schwer mit einem Messer verletzt.

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Der Türke soll auf zwei Landsmänner und einen Bosnier eingestochen haben. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht, während die Polizei nach dem Verdächtigen suchte. Er war davongelaufen, wurde aber wenig später von einer Streife im Stadtgebiet gefunden. Der Mann wurde festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Schwere Verletzungen

Die Polizei wurde gegen 23.00 Uhr in die Unterkunft gerufen, weil es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern gekommen war. Es stellte sich heraus, dass ein 39-jähriger Türke schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers erlitten hatte.

Ein 47-jähriger Türke und ein 75-jähriger Bosnier wurden leicht verletzt. Zeugenangaben führten dann rasch zum Verdächtigen. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt nun den genauen Tathergang und das Motiv.