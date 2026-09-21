oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Haft

Amtsbekannte Jugendliche raubten 15-Jährigen aus

© Viyana Manset Haber
Die beiden Verdächtigen bedrohten den Teenie mit einem Messer.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 15-Jähriger soll in der Landgutgasse in Favoriten am Sonntagabend von zwei Jugendlichen überfallen worden sein. Der Bursche war gerade mit drei Freunden unterwegs, als die beiden Verdächtigen ihn zu erst ansprachen und Geld wollten. Dann sollen sie den Teenie mit einem Messer bedroht haben und mit den erbeuteten 50 Euro in Richtung eines Parks geflohen sein.

Polizei schnappt Verdächtige

Dank einer genauen Beschreibung dauerte die Fahndung nicht lange. Beamte der Bereitschaftseinheit konnten im Bereich des Viktor-Adler-Marktes zwei Verdächtige stoppen und vorläufig festnehmen. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 14- und einen 16-Jährigen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten zwei Messer sicher. Die Jugendlichen sind bereits amtsbekannt. Auch wegen schweren Raubes.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Beschuldigten deshalb in eine Justizanstalt gebracht.

Auch interessant

Kalifornien führt "Dolly-Parton-Tag" ein

Analyst: Darum explodiert der Bitcoin-Kurs

Moderatorin Lola Weippert lässt Lewis Hamilton abblitzen

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Amtsbekannte Jugendliche raubten 15-Jährigen aus

Mit Pkw in Haus gefahren: 19-Jähriger stirbt im Spital

DIESE Familien haben Anspruch auf Kindergeld Plus

Einkaufswagen ohne Münze öffnent? So geht's

DIESER Giftpilz lauert im Schwammerl-Körberl

Mutter tötet Sohn (11) – lebenslange Haft

Raubserie in Wien & NÖ: Polizei schnappt 38-Jährigen

Vollmond zeigt sich im September mit Saturn am Himmel

Gunkl hortete jahrelang Kinderpornos

Influencerin Stefanie P. tot: Mordanklage gegen Ex