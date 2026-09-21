Amtsbekannte Jugendliche raubten 15-Jährigen aus

Die beiden Verdächtigen bedrohten den Teenie mit einem Messer.

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Ein 15-Jähriger soll in der Landgutgasse in Favoriten am Sonntagabend von zwei Jugendlichen überfallen worden sein. Der Bursche war gerade mit drei Freunden unterwegs, als die beiden Verdächtigen ihn zu erst ansprachen und Geld wollten. Dann sollen sie den Teenie mit einem Messer bedroht haben und mit den erbeuteten 50 Euro in Richtung eines Parks geflohen sein.

Polizei schnappt Verdächtige

Dank einer genauen Beschreibung dauerte die Fahndung nicht lange. Beamte der Bereitschaftseinheit konnten im Bereich des Viktor-Adler-Marktes zwei Verdächtige stoppen und vorläufig festnehmen. Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 14- und einen 16-Jährigen. Bei der Durchsuchung stellten die Polizisten zwei Messer sicher. Die Jugendlichen sind bereits amtsbekannt. Auch wegen schweren Raubes.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Beschuldigten deshalb in eine Justizanstalt gebracht.