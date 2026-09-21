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Wien-Neubau

Sohn beraubte Mutter und drohte ihr mit dem Tod

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Die Polizei hat den 47-Jährigen festgenommen.
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Schock in Wien-Neubau: Ein 47-jähriger Mann soll am Sonntagnachmittag seine eigene Mutter (75) überfallen haben. Laut Polizei soll er die Frau an den Haaren gezogen, sie mit einem Messer bedroht und anschließend 40 Euro Bargeld an sich genommen haben.

Auch Bruder und Freundin bedroht

Damit nicht genug: Beim Verlassen der Wohnung soll der Mann außerdem angekündigt haben, seinen Bruder und seine eigene Freundin umzubringen. Die Mutter erstattete daraufhin bei einer Polizei Anzeige. Die Beamten starteten sofort eine Fahndung nach dem Verdächtigen. Kurz darauf klickten die Handschellen.

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Festnahme in Leopoldstadt

Der 47-Jährige wurde schließlich an seiner Wohnadresse in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann anschließend in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen.

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