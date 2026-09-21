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Nachbarshunde fielen über Bauern her: Opfer im Spital

Die Hunde attackierten das Opfer im Stall.
© Symbolbild/Getty Images
Der Landwirt (50) kontrollierte gerade die Wasserleitung, als die Tiere ihn attackierten.
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Schock in Hochfilzen! Ein 54-jähriger Bauer wollte am Sonntagnachmittag im Stall seiner 50-jährigen Nachbarin nach einer Wasserleitung sehen. Doch plötzlich gingen drei frei laufende Hunde auf den Mann los. Die Tiere bissen ihn und verletzten ihn am ganzen Körper.

Bauer musste ins Spital

Der Landwirt wollte lediglich die Leitung kontrollieren, die zu seiner angrenzenden Wiese führt. Laut Polizei gab es allerdings eine Vereinbarung: Vor dem Betreten des Stalls hätte er die Besitzerin verständigen müssen. Das dürfte der 50-Jährige nicht getan haben. Kurz darauf kam es zur Hunde-Attacke. Der Verletzte musste anschließend im Krankenhaus St. Johann in Tirol behandelt werden.

Behörden schalten sich ein

Jetzt beschäftigt der Vorfall die Behörden. Anzeigen gingen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein. Dort wird nun geprüft, wie es zu dem Angriff kommen konnte und welche Konsequenzen daraus entstehen.

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