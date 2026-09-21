Vici Swarovski überrascht mit neuem Look und zwei Männernamen am Dekolleté

Victoria Swarovski überraschte beim Almauftrieb nicht nur mit neuer Haarfarbe und einem hübschen Schotten-Dirndl. Viel spannender war ein funkelndes Detail an ihrem Dekolleté: Die Moderatorin trägt zwei Diamantketten mit den Namen "Mark" und "Gustl". Doch wer ist der zweite Mann an ihrer Seite?

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Neuer Look, neue Kollektion – und gleich zwei Liebeserklärungen um den Hals: Beim Almauftrieb in Käfer’s Wiesn-Schänke zog Victoria Swarovski alle Blicke auf sich. Die 33-Jährige präsentierte sich erstmals seit ihrem Ausflug ins brünette Lager wieder blond und feierte gleichzeitig die Wiesn-Premiere ihrer neuen Dirndl-Kollektion.

Doch wer genauer hinsah, entdeckte ein noch interessanteres Detail: An Swarovskis Hals funkelten zwei zarte Namensketten. Auf der einen ist deutlich "Mark" zu lesen, auf der anderen steht "Gustl".

Liebeserklärung an Mark Mateschitz

Bei "Mark" dürfte es sich wenig überraschend um Victorias Partner Mark Mateschitz handeln. Seit 2023 ist die Moderatorin offiziell mit dem Red-Bull-Erben liiert. Große öffentliche Liebeserklärungen sind bei dem Paar zwar selten, doch mit der funkelnden Namenskette trägt Swarovski ihren Partner buchstäblich immer ganz nah am Herzen.

Aber wer ist "Gustl"? Ein zweiter Mann in Victorias Leben?

© Victoria Swarovski PR via Getty Images

Wer ist der geheimnisvolle "Gustl"?

Die Auflösung könnte kaum süßer sein: Hinter "Gustl" verbirgt sich kein heimlicher Verehrer, sondern Victorias geliebter Dackel. Die Moderatorin trägt also nicht nur ihren Partner Mark Mateschitz, sondern auch ihren vierbeinigen Liebling als funkelnde Namenskette ganz nah am Herzen.

Dass Gustl seinen Platz direkt neben Mark bekommen hat, zeigt, wie wichtig der kleine Dackel für Victoria ist. Während andere Hundemamas das Foto ihres Lieblings als Handyhintergrund tragen, setzt Swarovski standesgemäß auf eine Diamantkette. Eine besonders liebevolle Geste – und vermutlich das schönste Detail ihres gesamten Wiesn-Looks.

© Victoria Swarovski PR via Getty Images

Victoria Swarovski ist wieder blond

Fast zur Nebensache wurde dadurch Swarovskis eigentliche Typveränderung. Nachdem sie sich zu Beginn des Jahres erstmals mit dunkelbraunem Haar gezeigt hatte, kehrt sie nun zu einem deutlich helleren Blond zurück. Der elegant nuancierte Farbton sei von ihrer Mutter Alexandra inspiriert.

"Meine Mama ist für mich eine echte Stilikone. Ihr Blond hat mich schon immer fasziniert. Deshalb fühlt sich dieser Look nicht nur neu, sondern gleichzeitig sehr vertraut an", erklärt Swarovski. Entstanden ist die neue Haarfarbe gemeinsam mit Garnier GOOD in der Nuance "9.1 Vanilla Blond".

Wiesn-Premiere im Schotten-Dirndl

Passend zum neuen Blond präsentierte Swarovski beim Almauftrieb erstmals ein Dirndl aus ihrer neuen Kollektion für Krüger. Dabei trifft traditionelle Tracht auf britisch inspirierte Tartan-Muster, feminine Silhouetten und moderne Details.

"Der Schottenstil bringt eine ganz neue Energie in die Kollektion: traditionsbewusst, aber gleichzeitig international, modern und ein bisschen rebellisch", so Swarovski.