Victoria Swarovski wagt neuen Look – und feiert Wiesn-Premiere

Neue Haarfarbe, neuer Trachten-Look: Victoria Swarovski sorgt beim Almauftrieb in München für einen überraschenden Auftritt. Die Entertainerin zeigt sich plötzlich wieder blond – und präsentiert gleichzeitig ihre neue Dirndl-Kollektion.

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Zu Beginn des Jahres hatte sich Victoria Swarovski erstmals mit dunkelbraunem Haar gezeigt. Jetzt ist die 33-Jährige wieder deutlich heller unterwegs: Ihr neuer Look ist ein leuchtendes, elegant nuanciertes Blond.

Inspiration dafür war ihre Mutter Alexandra. "Meine Mama ist für mich eine echte Stilikone. Ihr Blond hat mich schon immer fasziniert", erklärt Swarovski.

Die neue Haarfarbe entstand gemeinsam mit Garnier GOOD. Zum Einsatz kam dabei die Nuance "9.1 Vanilla Blond".

Schotten-Karo statt klassischer Tracht

Auch modisch hatte Swarovski bei ihrem Wiesn-Auftritt eine Neuigkeit im Gepäck. Beim Almauftrieb in Käfer’s Wiesn-Schänke präsentierte sie erstmals ein Dirndl aus ihrer neuen Krüger-Kollektion.

© Victoria Swarovski via Getty Images

Im Mittelpunkt stehen dabei Karomuster im Schottenstil. Klassische Tartan-Muster treffen auf feminine Schnitte, hochwertige Materialien und moderne Details.

"Ich liebe Tracht, aber für mich darf sie überraschen und Persönlichkeit zeigen", sagt Swarovski. Der Schottenstil bringe für sie eine neue, internationale und zugleich etwas rebellische Note in die Kollektion.

Wiesn-Premiere mit prominenten Freunden

Ihren neuen Look und die neue Kollektion feierte Swarovski beim Almauftrieb gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen. Mit dabei waren unter anderem Caro Daur, Feli Greipel und Kay One.

Mit der neuen Kollektion verbindet Swarovski traditionelle alpine Trachtenmode mit britisch inspirierten Karos – und sorgt damit für einen auffälligen neuen Wiesn-Look.