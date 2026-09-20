"Alle verlassen mich": Ed Sheeran weint bei Auftritt

Eigentlich bringt Ed Sheeran mit seinen Songs seine Fans zum Weinen. Doch am Samstagabend wurde der Superstar selbst emotional. Bei seinem Konzert in Philadelphia sprach er offen über die turbulenten vergangenen Wochen – und kämpfte mit den Tränen.

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Rund 50.000 Menschen waren zu Sheerans Auftritt gekommen. Mitten in der Show setzte sich der 35-Jährige im Schneidersitz auf die Bühne und sprach ungewöhnlich offen über die Situation.

Auslöser für die Turbulenzen war die Eskalation rund um Rapper Macklemore. Nach umstrittenen pro-palästinensischen Äußerungen war dieser von der Tour ausgeschlossen worden. Daraufhin zogen sich mehrere Vorbands und weitere Mitglieder aus dem Tour-Umfeld zurück.

"In solchen Situationen merkst du wirklich, wer deine Freunde sind", sagte Sheeran. Die vergangenen Wochen seien "seltsam" gewesen und unglaublich schnell vergangen.

"Ich hatte das Gefühl, dass mich alle verlassen"

Besonders getroffen habe ihn, dass sich Menschen von ihm zurückgezogen hätten, die ihn schon seit vielen Jahren begleiten.

"Alle haben mir gesagt, ich solle diese Tour absagen", erzählte der Sänger. Gleichzeitig habe er das Gefühl gehabt, dass sich Freunde, Bekannte und sogar Familienmitglieder von ihm abwenden würden.

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Dann wurde Sheeran sichtlich emotional. "Ich hatte das Gefühl, dass mich alle verlassen", sagte er.

Doch ein Blick auf die Ticketzahlen habe ihm etwas anderes gezeigt: Tausende Menschen wollten weiterhin zu seinen Konzerten kommen. Mit Tränen in den Augen sagte er zu seinem Publikum: "Am Ende der Woche sehe ich 50.000 Menschen, die mich nicht verlassen haben."

Sheeran dachte sogar ans Karriereende

Anschließend wandte sich der Musiker direkt an seine Fans. "Die Leute können sagen, was sie wollen. Aber ich mache das hier für euch. Ich liebe euch. Ich liebe das hier."

Wie sehr ihn die vergangenen Wochen belastet haben, machte Sheeran ebenfalls deutlich. Zeitweise habe er sogar darüber nachgedacht, ob er überhaupt noch eine Karriere in der Musik wolle.

Ed Sheeran und Macklemore © FilmMagic

Zudem räumte der Sänger ein, in den vergangenen Wochen schwierige Entscheidungen getroffen zu haben. "Ich mache Fehler, und es tut mir so leid dafür", sagte er.

Am Ende stand Sheeran trotz aller Turbulenzen auf der Bühne. Viele langjährige Weggefährten waren nicht mehr dabei. Vor ihm aber standen Zehntausende Fans, die jede Zeile mitsangen.