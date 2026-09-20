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Alpen-Tragödie

Hängegleiter kracht gegen Felsen – zwei Tote

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© Getty Images
Beim Flug mit einem Hängegleiter sind in den französischen Alpen zwei Menschen ums Leben gekommen.
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Die beiden waren im Rahmen eines Festivals für nicht motorisierte Fluggeräte als Tandem gestartet, wie das Event Coupe Icare und die örtliche Präfektur mitteilten. Das Programm wurde nach dem morgendlichen Unfall unterbrochen. Die Staatsanwaltschaft Grenoble hat eine Untersuchung eingeleitet. Nähere Details zum Unfall nannten die Behörden zunächst nicht.

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Französischen Medien zufolge handelt es sich bei den Opfern um den französisch-britischen Piloten des Hängegleiters sowie seine Mitfliegerin. Der Mann soll ein erfahrener Flieger gewesen sein. Beim Start soll es demnach Probleme gegeben haben. Der Lokalsender Ici berichtete, ein Notfallschirm habe zwar aktiviert werden können, aber den Aufprall an einem Felsen nicht verhindern können.

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