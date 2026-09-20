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82-Jähriger stirbt nach Streit um Sonnenliege

Italien: Doch keine 'Impfungen am Strand'
© Getty (Symbolbild)
Ein Streit um eine Sonnenliege ist an einem griechischen Strand in eine tödliche Schlägerei ausgeartet.
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Ein 82-Jähriger starb am Sonntag nach dem Vorfall im Krankenhaus. Der Mann hatte sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ANA am Strand von Vouliagmeni südlich von Athen mit einem 76-Jährigen und dessen 21-jähriger Begleiterin um eine Sonnenliege gestritten, bis die beiden Männer schließlich handgreiflich wurden.

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Dabei wurde der 82-Jährige schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sein Tod festgestellt wurde. Die Polizei untersucht nun die genaue Todesursache. Sein 76-jähriger Kontrahent und die junge Frau wurden dem Bericht zufolge vorläufig festgenommen.

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