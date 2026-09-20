Rätselhafter Tod
Leiche von 29-Jährigem steckt in Schulschornstein
Am 9. Mai gegen 3 Uhr morgens verließ Matthew Collado sein Haus. Überwachungskameras hielten den Moment fest – danach wurde er nicht mehr lebend gesehen.
Eigentlich war er am nächsten Tag mit seiner Mutter zum Muttertag verabredet. Doch Matthew meldete sich nicht. Drei Tage später erstattete Sophia Wood Vermisstenanzeige.
Wochenlang wartete die Familie vergeblich auf ein Lebenszeichen. "Warum hat er um diese Uhrzeit das Haus verlassen?", fragt sich seine Mutter bis heute.
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Schrecklicher Fund in einer Schule
Am 30. Juni wurde in einer öffentlichen Schule im New Yorker Stadtteil Glendale ein Schädlingsbekämpfer wegen starken Verwesungsgeruchs gerufen.
Bei der Kontrolle des Schornsteins entdeckte er zunächst einen Schuh. Kurz darauf stieß er auf menschliche Überreste. Ein Hausmeister verständigte die Polizei.
Die Leiche war zu diesem Zeitpunkt bereits stark verwest. Erst rund einen Monat später konnte die Gerichtsmedizin den Toten anhand seiner Zahnunterlagen identifizieren: Es war Matthew Collado.
Mutter sucht weiter nach Antworten
Für Sophia Wood zerbrach damit die Hoffnung, ihren Sohn vielleicht doch noch lebend wiederzusehen. Doch eine entscheidende Frage bleibt offen: Wie und warum starb Matthew Collado?
"Das wirkt alles so untypisch. Das wirkt alles so seltsam", sagt seine Mutter gegenüber "CBS News". Für sie fühlt sich die Geschichte bis heute wie ein Albtraum an.
Warum der 29-Jährige in dem Schornstein der Schule landete und was in seinen letzten Stunden geschah, ist weiterhin unklar.
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