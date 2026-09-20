Billa startet größte Preis-Aktion

Mit dem "Immer Clever Preis" bieten BILLA und BILLA PLUS ab 24. September bis zu 3.000 Produkte dauerhaft zum Preis führender Diskonter an.

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Ab 24. September sollen rund 3.000 Produkte dauerhaft auf ein Preisniveau gebracht werden, das sich an Diskontanbietern orientiert. Nach Angaben des Unternehmens vergleichen mittlerweile 77 Prozent der Konsumenten regelmäßig Preise, bevor sie sich für einen Einkauf entscheiden. "Es ist die größte Preisoffensive der BILLA Geschichte", heißt es vom Unternehmen.

Die große Preis-Aktion begründet man bei Billa so: "77 Prozent der Österreicher vergleichen regelmäßig Lebensmittelpreise, gleichzeitig wünschen sich viele Menschen dauerhaft günstige und planbare Preise statt kurzfristiger Aktionen."

Unter dem neuen Label "Immer Clever Preis" wird das Sortiment auf mehrere Bereiche aufgeteilt. Rund 40 Prozent der Artikel entfallen auf bekannte Markenprodukte wie Milka oder Gösser. Jeweils 30 Prozent machen die Eigenmarke "clever" sowie weitere Billa-Marken wie "Ja! Natürlich", "Vegavita" und "Immer gut" aus.

Billa-Chef: "Diese Größenordnung hat es in Österreich bisher nicht gegeben"

"Unsere Kundinnen und Kunden haben uns sehr klar gesagt, was sie sich wünschen: dauerhaft günstige und verlässliche Preise", sagt Erich Szuchy, Vorstandsvorsitzender von BILLA.

"Genau darauf geben wir jetzt eine Antwort: Den IMMER CLEVER PREIS - bis zu 3.000 Produkte zum Preis wie beim Diskonter. Und zwar nicht für eine Woche oder zwei, sondern dauerhaft. Das betrifft Eigenmarken ebenso wie große Marken und zieht sich quer durch das Sortiment – von Obst und Gemüse über Brot und Backwaren bis hin zu Fleisch und Getränken. Diese Größenordnung hat es in Österreich bisher nicht gegeben", hält BILLA-Chef Szuchy fest.

Angriff auf Diskonter

Die niedrigeren Preise sollen auch zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs betreffen. Dazu zählen Obst und Gemüse ebenso wie Brot und Gebäck, Fleisch sowie weitere Lebensmittel und Drogerieartikel. Als Beispiele nennt Billa Wiener Zucker Feinkristall um 1,59 Euro, Blend-a-med-Zahncreme um 1,75 Euro und Ja! Natürlich Apfelsaft um 1,79 Euro. Rindsfaschiertes soll künftig 6,29 Euro kosten.

Für die Initiative investiert Billa nach eigenen Angaben einen hohen Millionenbetrag. Bei Billa Plus sollen bis zu 3.000 Artikel zum neuen Preisniveau erhältlich sein, wobei das konkrete Angebot je nach Filiale variieren kann.

Billa senkt die Preise von 3.000 Produkten dauerhaft. © billa

In BILLA steckt künftig auch ein Diskonter

Mit dem IMMER CLEVER PREIS reagiert BILLA auf eine Herausforderung in vielen Haushalten: Preisvergleiche, Flugblätter und Einkäufe in mehreren Geschäften gehören für viele Menschen zum Alltag. Mit dem neuen Preisprogramm möchte BILLA diesen Aufwand reduzieren und den Kund:innen einen einfacheren Einkauf ermöglichen.

"Mit dem IMMER CLEVER PREIS kann man sich den Weg zum Diskonter sparen. Die IMMER CLEVER PREISE werden wöchentlich überprüft und an die Preise bei führenden Diskontern angepasst. Somit steckt in BILLA künftig ein Diskonter – nur mit mehr Auswahl, Qualität und Regionalität", so BILLA-Chef Szuchy.

Mit dem IMMER CLEVER PREIS setze BILLA ein klares Zeichen für dauerhaft leistbares Einkaufen in Österreich und knüpft gleichzeitig an seinen ursprünglichen Gründungsgedanken an, heißt es vom Unternehmen: "Gute Lebensmittel für möglichst viele Menschen leistbar zu machen. Kurz: BILLA kaufen, Diskont zahlen."