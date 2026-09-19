Das steckt hinter dem Tesla-Logo

Das Firmenlogo von Tesla schaut wie ein "T" aus. Jedoch steckt dahinter etwas vollkommen anderes.

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Betrachtet man das Tesla-Logo, könnte man unweigerlich annehmen, das "T" stehe für den Anfangsbuchstaben des Firmennamens. So ganz stimmt das aber nicht. Natürlich sieht das Tesla-Logo einem "T" ähnlich. Tatsächlich handelt es sich dabei vielmehr um einen Teil des Querschnitts eines Elektromotors. Nachdem über diese Erklärung in den frühen Tesla-Jahren in der Community heftig diskutiert worden war, wurde sie vom Tesla-CEO bereits im Jänner 2017 offiziell bestätigt.

T für Elektromotor

Dass die Bedeutung des Tesla-Logos mit einem E-Bauteil zusammenhängt, liegt nahe. Interessanterweise ist den Logodesignern aber eigentlich ein Fehler unterlaufen: Das Logo zeigt nämlich den Querschnitt eines Gleichstrommotors. Tesla verbaut in seinen Fahrzeugen jedoch Wechselstrommotoren, die anders aufgebaut sind.

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Entworfen wurde das Logo von dem Unternehmen RO Studios. Durch diese Zusammenarbeit hat Elon Musk den Designer Franz von Holzhausen kennengelernt. Holzhausen war früher Design-Direktor bei Mazda, wechselte später zum E-Auto-Pionier und entwarf das ikonische Design des Model S. Seither ist er fixer Bestandteil der Tesla-Führungsriege.

Musk kam erst später

Tesla wurde 2003 in der US-Stadt Palo Alto im Silicon Valley von Martin Eberhard und Marc Tarpenning gegründet. Fälschlicherweise wird oft behauptet, dass Elon Musk der Gründer des Konzerns sei. Dabei kam Musk erst 2004 im Zuge einer Finanzierungsrunde als Investor zu Tesla.

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Dass Musk nicht der Gründer von Tesla ist, scheint ein wunder Punkt zu sein. 2022 hat ein X-User nämlich die Allgemeinheit an diesen Fakt erinnert. Diese "beiden brillianten Männer" haben Tesla gegründet, während Musk zu Beginn "nur ein Investor" war, schreibt der X-Nutzer unter ein Foto, das die wahren Tesla-Gründer zeigte.

Außerdem habe Musk die Firma so lange sabotiert, bis die beiden eigentlichen Gründer das Unternehmen verlassen haben. Die folgenden 10 Jahre habe Musk allen erzählt, er habe Tesla gegründet, hieß es in dem Posting weiter.

Streit um die Gründung

Das Posting hatte damals seinen Weg bis zum obersten Tesla-CEO gefunden, der ziemlich bockig und gekränkt auf diese Erzählweise reagierte. "Viel wichtiger, beim originalen Tesla Roadster war ich der Produkt- und Design-Verantwortliche", antwortete Musk.

"Eberhard war reich und hätte sein eigenes Geld riskieren können, aber das wollte er nicht", schreibt der reichste Mann der Welt in einem Tweet. Damit nicht genug: In einer weiteren Antwort schmückte sich Musk noch mit weiteren Heldentaten, die er in der Anfangsphase von Tesla vollbracht hat.

Martin Eberhard widerspricht dieser Darstellung. "Nicht ein Satz davon ist wahr", sagt der Tesla-Gründer, von Business Insider auf Musks Aussagen angesprochen. "Dass er [Musk] 15 Jahre, nachdem ich Tesla verlassen habe, weiterhin Lügen über mich verbreitet, sagt mehr über Musk aus als alles andere."