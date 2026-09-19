Sprit-Check: Wo sie jetzt am billigsten tanken

Neues Tool auf oe24 zeigt Ihnen, wo Sie in der Nähe günstig tanken

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Die Eskalationen am Persischen Golf und die Sorgen um die Ölversorgung lassen den Dieselpreis in bisher unbekannte Höhen steigen. Am Donnerstag legte der Diesel laut Daten der E-Control in Österreich auf 2,279 Euro je Liter zu und stand damit so hoch wie noch nie. Der Preis für Superbenzin sank leicht auf 1,949 Euro.

So funktioniert der oe24-Sprit-Rechner

Rechner. Das neue Tool von oe24, entwickelt gemeinsam mit preisrunter. at, zeigt allen Usern, wo es den günstigsten Sprit in der Nähe gibt. Geben Sie einfach den Ort an, wo Sie nach günstigen Tankstellen suchen. Sie können Ort, PLZ oder Straße eingeben und dann auswählen: Diesel, Super 95 oder Erdgas. Sofort erhalten Sie nützliche Ergebnisse im oe24-Spritpreis-Check.

Billigster Diesel laut Check in Eisenstadt

Vergleich. Am Samstag waren die günstigsten Tankstellen in den Landeshauptstädten laut oe24-Check:

● In Wien bei der leodiskonttankstelle in der Seidengasse im 7. Bezirk um 2,195 Euro pro Liter Diesel.

● In Linz bei der BP Tankstelle in der Franckstraße um 2,229 Euro pro Liter Diesel.

● In Salzburg die Wildenhofer Tankstelle in der Gniglerstraße mit 2,179 Euro.

● In Graz tankt man um 2,229 den Liter Diesel bei der M3 Energy in der Karlauerstraße.

● In Innsbruck zahlte man bei der eni im Rennweg 2,259 Euro.

● In Klagenfurt bei SOCAR Klagenfurt-St.Veiter-Straße 2,249 Euro.

● In St. Pölten zahlte man am Freitag 2,219 Euro für den Liter Diesel.

● In Eisenstadt kostete der günstigste Diesel bei CP in der Wiener Straße nur 2,19 Euro.

● In Bregenz wurde bei der BP in der Bregenzerstraße 2,29 Euro verlangt.