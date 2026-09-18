Jan Böhmermann beendet das ZDF Magazin Royale

Für Fans des spitzen Humors bricht eine neue Ära an. Jan Böhmermann macht Schluss mit dem ZDF Magazin Royale und arbeitet offenbar bereits an neuen TV-Plänen.

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Deutschland. Wie das Online-Medienmagazin "DWDL.de" berichtet, läuft die letzte Ausgabe vom ZDF Magazin Royale am 18. Dezember im ZDF. Nach insgesamt 187 Ausgaben verabschiedet sich der Moderator mit diesem Format von den Bildschirmen.

Fokus auf neue Show

Grund für das Aus ist der Wunsch nach Veränderung. Um Raum für die mögliche Entwicklung einer neuen wöchentlichen Show zu schaffen, wird das aktuelle Format eingestellt. Der Satiriker selbst erklärte gegenüber "DWDL.de": "Ich möchte nochmal eine andere Sendung machen!" Auch das ZDF bestätigte gegenüber dem Online-Medienmagazin, dass man sich aktuell "in guten Gesprächen" über ein mögliches neues Show-Konzept befinde.

Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit

Die Verantwortlichen des Senders zeigen sich offen für die Zukunft. ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke betonte laut "DWDL.de": "Mit seiner Mischung aus Satire und Investigation stößt das ZDF Magazin Royale regelmäßig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit an – und ist zu Recht preisgekrönt. Umso mehr würden wir uns freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann im ZDF fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen."

Geplante Tour fällt flach

Die Mitarbeitenden der Sendung, die meist projektbezogene Verträge haben, wurden am Freitag über die Entscheidung informiert. Der Vertrag des Moderators, der 2025 nur um ein Jahr verlängert worden war, läuft vorerst aus. Daher wurde auch die für Anfang 2027 geplante Tour des Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld abgesagt. Ob eine neue Show ab Sommer 2027 an den Start geht, hängt von einer neuen Einigung ab.