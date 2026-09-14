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ORF-Wirbel: Joyn vor dem Aus

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Ein Mann mit Brille und lockigem Haar sitzt vor einem Stadtpanorama im Studio.
© oe24.TV
Vertrag mit Plattform steht laut Insidern vor dem Aus und war auch beim ORF-Forum Thema. Stiftungsratschef Heinz Lederer hält es für möglich, dass Joyn bald Geschichte sein wird.
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Wien. "Die Joyn-Kooperation ist bald vorbei", heißt es von ORF-Insidern. Dass der Vertrag mit Plattform auf dem Prüfstand steht, ist längst klar. Dass der öffentlich-rechtliche Sender den Ausstieg plant, war auch bei Bablers ORF-Forum Thema.

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Eine ORF-Kooperation mit allen privaten Medien könnte kommen. Jetzt zittern die Verantwortlichen bei ProSiebenSat1Puls4 um das Projekt, das bereits zurückgestutzt worden ist.

So soll der neue Chef Clemens Pig den klaren Ausstieg von Joyn befürworten.

"... dann glaube ich, dass, Joyn Geschichte ist"

ORF-Stiftungsratchef Heinz Lederer meinte im Interview mit oe24.TV: " Ich glaube – und das ist ja jetzt die Zeit, wo der Joyn-Vertrag auch zu überprüfen ist -, dass wenn hier kein Entgegenkommen von Joyn stattfindet – nämlich Werbemöglichkeiten, Rechtebehandlung, die verwenden ja auch viele Mittel von uns, wo wir die Rechte nur für Österreich und nicht für Deutschland haben -, wenn solche Fragen nicht geklärt werden, dann glaube ich, dass, Joyn Geschichte ist."

Wirbel um Aus

Am Wochenende liefen dagegen die Privatsender ATV und Puls4 Sturm – laut Lederer plane man aber eine gemeinsame Plattform mit Privaten. "Ich glaube schon, dass wir hier eine große Chance haben."

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