Ab dann gibt es das neue iPhone-Falthandy bei uns

Apple steigt mit dem brandneuen iPhone Duo offiziell in das Geschäft der faltbaren Smartphones ein. oe24 zeigt, wann das neueste iPhone in Österreich ankommt.

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Für alle Apple-Fans in Österreich, die das neue iPhone Duo als Erste in den Händen halten wollen, heißt es schnell sein. Die Termine für den Marktstart stehen bereits fest und die Vorbereitungen bei den heimischen Mobilfunkanbietern laufen auf Hochtouren.

Hier sind die wichtigsten Termine für den Österreich-Launch:

Vorbestellungen: Ab dem 16. Oktober um exakt 14 Uhr unserer Zeit können Kunden in Österreich ihr Gerät online und bei ausgewählten Händlern reservieren.

Ab dem 16. Oktober um exakt 14 Uhr unserer Zeit können Kunden in Österreich ihr Gerät online und bei ausgewählten Händlern reservieren. Offizieller Verkaufsstart: Die Auslieferung und der reguläre Verkauf in den Stores starten am 23. Oktober.

iPhone Duo © EPA

Es bleibt aber noch abzuwarten, wie viele Österreicher bereit sind, für das erste Falthandy aus dem Hause Apple - das teuerste Modell jemals - tief in die Tasche zu greifen, oder ob das Modell ein exklusives Nischenprodukt bleibt.

Der Preis-Schock: So viel kostet das iPhone Duo

Das iPhone Duo ist das mit Abstand teuerste iPhone-Modell der Geschichte und stößt in völlig neue Preisdimensionen vor. Für die österreichischen Kunden bedeutet das ein tiefes Loch in der Geldbörse, wenn sie sich das neue Prestigeobjekt sichern wollen.

Die wichtigsten Preis-Details im Überblick:

iPhone Duo (256 GB): Dieses Einstiegsmodell schlägt mit stolzen 2.319 Euro zu Buche.

iPhone Duo (2 TB): Wer die absolute Maximalausstattung mit gigantischem Speicherplatz benötigt, muss unglaubliche 3.819 Euro auf den Tisch legen.

Mit diesen Preisen positioniert Apple das faltbare Smartphone ganz klar als Premium-Produkt für Tech-Enthusiasten und anspruchsvolle Kunden, die das absolute Maximum an mobiler Produktivität suchen.