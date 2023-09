120 Millionen-€-Star verklagt eigenen Klub wegen Tiktok-Video

In Italien ist der Streit zwischen Stürmerstar Victor Osimhen und Napoli das Top-Thema.

Eigentlich ist Osimhen seit dem Gewinn der Meisterschaft in der letzten Saison ein Volksheld in Neapel. Doch nun ist das Tischtuch zwischen dem 120 Millionen-Euro-Stürmer und dem SSC Neapel zerrissen. Der Grund ist ein auf der Social-Media-Plattform „Tiktok“ veröffentlichtes Video.

Alle Napoli-Fotos gelöscht

In dem mittlerweile gelöschten Post des offiziellen Napoli-Accounts macht sich eine Cartoon-Stimme über den verschossenen Elfmeter Osimhens im Spiel gegen den FC Bologna (0:0) am Sonntag lustig. "Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte und jede sinnvolle Initiative zum Schutz von Victor einzuleiten“, schrieb Roberto Calenda, Spielerberater des Nigerianers auf Twitter („X“). Osimhen hat mittlerweile alle Fotos von diversen Social-Media-Plattformen gelöscht, die ihm in Napoli-Dress zeigen.

Statt neuer Vertrag stehen Zeichen auf Trennung

Der Mega-Streit fällt ausgerechnet in jene Phase, in der Osimhens Team über eine Vertragsverlängerung verhandelt wollte. Der 24-Jährige Nigerianer gilt als viertwertvollster Spieler der Welt. Sein bis Juni 2025 laufender Vertrag hätte deutlich aufgebessert werden sollen. In 107 Spielen erzielte Osimhen 62 Tore für Napoli.